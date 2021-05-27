Фитнес-отрасль предлагает ввести для новых клубов в Москве субсидии до 50% на аренду

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Рабочая группа "Субсидии и гранты для бизнеса" Совета предпринимателей Москвы предлагает ввести для столичных фитнес-центров субсидии в размере до 50% от стоимости аренды за первые три месяца работы. Об этом сообщила в четверг ТАСС участник группы, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Субсидия "Легкий старт" предполагает компенсацию до 50% затрат на аренду в первые три месяца работы фитнес-клуба", - сказала она.

По словам Силиной, данная субсидия снизит финансовую нагрузку на малые и средние предприятия физкультурно-оздоровительной отрасли в первые месяцы работы объекта. "Это возможность для большего количества предпринимателей запустить бизнес в фитнес-индустрии, увеличение числа фитнес-объектов - не только моно-клубов, но и сетевых брендов, это рост числа рабочих мест, налоговых отчислений в бюджет. В конечном итоге это позволит увеличить число вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом москвичей", - отметила она.

Вопрос с арендой, подчеркивает она, является одним из самых острых для фитнес-бизнеса: из 6 млн кв. м, которые фитнес-отрасль занимала до пандемии - более 80% - коммерческая аренда, и более 30% всех затрат у фитнес-клубов приходится на арендные платежи.

По мнению Силиной, в перспективе "необходимо проработать поддержку и крупного фитнес-бизнеса, который, несмотря на последствия пандемии, продолжает открывать фитнес-клубы: World Class, X-Fit, С.С.С.Р. и другие".

Совет предпринимателей Москвы был создан 30 марта, в нем сформирована 21 рабочая группа. В эти группы путем голосования бизнес-сообщества вошли 128 предпринимателей из разных отраслей экономики - торговли, туризма, общественного питания, промышленности, креативных индустрий, современных технологий и других. Председателем совета является руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.