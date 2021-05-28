Россияне чаще всего хотят запустить бизнес-проекты в сфере IT

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россияне чаще всего хотят запустить IT-стартапы, найти инвестиции им удается в среднем за 10 месяцев. Об этом говорится в исследовании краудинвестинговой площадки Onestart, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В рамках исследования было проанализировано более 1,4 тыс. проектов. Так, 15% бизнес-проектов, нуждающихся в инвестициях, завязаны на IT-технологиях. Следом по популярности проекты, связанные с производством товаров (12%) и foodtech (11%). Реже всего инвесторов ищут на дизайн-проекты - таких запросов менее 1%", - отмечается в исследовании.

Отбирать достойные проекты для инвестирования компании приходится среди сотен заявок. В 2019 году рост проектов, ищущих инвестиции, составил 16% по отношению к прошлому году. Но в 2020 из-за сложной экономической ситуации показатели вернулись на уровень 2018 года.

Среднее время, за которое проекты находят инвестиции, в 2020 году составляло 10 месяцев, что на 44% больше, чем в 2019 году.

"Суммарные инвестиции в 2019 году выросли на 25%. Но пандемия, разумеется, сказалась на инвестиционной активности россиян. Так, уже в 2020 году суммарные инвестиции вернулись на уровень 2018 года. В то же время их средняя стоимость резко упала - на реализацию бизнес-идей требовалось в совокупности менее 15,5 млн рублей, средний бюджет на стартап упал на 91%", - добавляется в исследовании.