"Опора России" попросила не распространять на самозанятых закон о защите прав потребителей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Опора России" подготовила заключение на поправки в закон о защите прав потребителей, которыми предлагается распространить действие документа на всех лиц, продающих товары, оказывающих услуги или выполняющих работы по возмездным договорам, независимо от наличия у них статуса ИП или юрлица. В письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой (копия есть в распоряжении ТАСС) бизнес-объединение просит оставить закон в прежней редакции.

В работе ведомства находится проект федерального закона "О внесении изменений в закон РФ "О защите прав потребителей" и отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования отношений с потребителем и унификации ответственности за нарушение его прав, говорится в документе. Как указывает в письме президент "Опоры России" Александр Калинин, предлагается распространить закон на всех лиц, которые продают товары, оказывают услуги или выполняют работы по возмездным договорам, независимо от наличия у них статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя. "Таким образом, абсолютно все физические лица должны будут выполнять требования закона о защите прав потребителей, что в подавляющем большинстве случаев невозможно", - отметил Калинин.

Он уточнил, что многие правила в проекте рассчитаны на полноценные производства и магазины, которые могут нивелировать убытки из-за возвратов потребителей и выполнять требования закона. У самозанятых и обычных физлиц нет таких возможностей, отметил Калинин. "Как правило, они работают в одиночку, в собственной квартире и имеют небольшое количество клиентов, а некоторые и вовсе одного-двух заказчиков за долгий период времени. Попытки требовать от них соблюдения всех требований закона о защите прав потребителей о вывесках, сертификатах, возвратах и пр. приведут к возвращению данных лиц в теневой сектор экономики", - говорится в письме.

По словам Калинина, спорные ситуации между самозанятыми и их клиентами можно решить в порядке судопроизводства или обращения к правоохранителям.

Замечания к законопроекту

Согласно заключению "Опоры России", п. 4 ст. 1 проекта, предполагающий обязанность указания полной информации о себе, может негативно отразиться на частной жизни самозанятого, так как ему придется раскрыть свои личные данные, особенно в случае работы на дому. Кроме того, многим самозанятым сложно указать свой режим работы - он не зафиксирован и напрямую зависит от числа клиентов.

"В ходе общения с клиентами исполнители, как правило, и так сообщают свой номер телефона, адрес странички в социальной сети или интернете, куда можно обратиться в случае каких-либо вопросов. Также можно обязать самозанятых сообщать клиентам свой ИНН в случае необходимости. Тогда в случае какого-либо конфликта заинтересованное лицо сможет обратиться в суд, полицию, приложить скриншоты переписки и указать ИНН конкретного лица, что позволит данным инстанциям направить извещения по нужному адресу", - говорится в заключении.

Кроме того, п. 2 ст. 20 закона предполагает, что в отношении товаров длительного пользования при обращении клиента за устранением недостатков купленного товара продавец должен в трехдневный срок безвозмездно предоставить на время ремонта аналогичный товар, доставив его за свой счет. В "Опоре России" считают, что такое требование не только затратно в финансовом плане, но и в большинстве случаев невыполнимо для многих самозанятых, так как они часто изготавливают штучный товар.

"Считаем, что необходимо оставить закон о защите прав потребителей в прежней редакции и распространить его действие только на юридические лица и индивидуальных предпринимателей", - говорится в документе.