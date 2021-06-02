Корпорация МСП планирует к 2025 году оказать поддержку каждому пятому предпринимателю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ), согласно презентованной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новой стратегии развития, намерена к 2025 году предоставить финансовые и нефинансовые меры поддержки каждому пятому предпринимателю. Об этом в среду сообщила пресс-служба корпорации.

"На ПМЭФ Корпорация МСП презентовала новую стратегию развития до 2025 года. Согласно стратегии, с каждым годом планируется увеличивать количество предпринимателей, получивших ту или иную поддержку Корпорации МСП. К 2025 году этот показатель должен достичь 1,8 млн малых или средних компаний, самозанятых и граждан, желающих начать свое дело. <…> Каждый пятый предприниматель к 2025 году получит финансовые и нефинансовые меры поддержки корпорации", - говорится в сообщении.

В прошлом году при участии Корпорации МСП поддержку получили 630 тыс. малых и средних предпринимателей (без учета самозанятых). Они, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), обеспечивают занятость 3,77 млн человек.

"Наша задача, чтобы как можно большее число предпринимателей получили нашу поддержку. Это касается как финансовых, так и нефинансовых мер. К существующей финансовой и гарантийной поддержке мы добавим новые альтернативные механизмы: краудфинансирование и факторинг, будем внедрять механизм предоставления зонтичных поручительств. Продолжится работа и по расширению рынков сбыта в рамках обеспечения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, встраиванию в производственные цепочки, а также вхождению в сети ретейлеров и попаданию к ним на полки. Новым направлением станет выявление экспортного потенциала и выращивание малых и средних компаний до готовности выхода на внешние рынки", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментарий которого приводится в сообщении.

По его словам, диалог с бизнесом продемонстрировал, что предприниматели ждут от корпорации расширения линейки нефинансовых инструментов поддержки. "Поэтому мы усиливаем работу по образовательной поддержке на всех этапах жизненного цикла, запускаем акселерационные программы, а также планируем формировать онлайн-институт наставничества и развивать сообщества", - отметил он.

Финансовая поддержка НГС

Корпорация МСП ожидает, что консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы за 2021-2025 годы составит более 2,2 трлн рублей, заявили в пресс-службе компании.

"Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы (НГС) за период 2021-2025 годов запланирован в размере более 2,2 трлн рублей. Напомним, что суммарный консолидированный объем финансовой поддержки за 2016-2020 годы составил порядка 1,6 трлн рублей (рост на 27%)", - говорится в сообщении.

Акцент в рамках новой стратегии сделан на гарантийную поддержку приоритетных ниш, на которые придется до 40% от объема всех выданных гарантий. К таким нишам относятся высокотехнологичные проекты (в том числе проекты под залог интеллектуальной собственности), креативная индустрия и НХП, проекты малых форм хозяйствования на селе, экспортно ориентированные малые и средние предприятия, социальное и молодежное предпринимательство, проекты, реализуемые на приоритетных территориях, в том числе в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, Арктическом регионе, Крыму, Севастополе и в 10 регионах со сложной социально-экономической ситуацией.

Также планируется реализовать механизм предоставления зонтичных поручительств и отнести кредиты, обеспеченные гарантиями и (или) поручительствами корпорации, ко второй группе активов банка. Это увеличит привлекательность поручительств Корпорации МСП, сократит нагрузку на капитал банков и ускорит принятие решений по кредитам бизнеса.

"Одним из приоритетных направлений деятельности корпорации остается финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. Максимально широкий охват получателей финансовой поддержки будет обеспечен за счет использования зонтичного механизма обеспечения кредитов, актуализации и обновления продуктовой линейки, в том числе для приоритетных ниш, и упрощения процедур с использованием механизмов скоринга", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП.

По его словам, корпорация также будет развивать краудфинансирование и факторинг. "Амбициозный показатель на 2021-2025 годы может быть достигнут при условии продолжения действия наиболее востребованных у бизнеса программ, таких, например, как программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая совместно с Банком России. Мы также планируем уделить серьезное внимание развитию системы региональных гарантийных организаций и оперативному внедрению цифровых сервисов", - сказал Исаевич.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.