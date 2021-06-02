Поставщиками крупнейших заказчиков к 2025 году могут стать более 220 тыс. компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ), согласно презентованной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новой стратегии развития, ожидает, что к 2025 году 220 тыс. компаний малого и среднего бизнеса будут поставлять товары и услуги крупным заказчикам. Об этом в среду сообщила пресс-служба корпорации.

"Корпорация МСП презентовала новую стратегию развития до 2025 года. Корпорация продолжит следить за соблюдением квоты закупок по 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - прим. ТАСС) и будет способствовать расширению рынка сбыта для компаний из сектора МСП. К 2025 году 220 тыс. компаний малого и среднего бизнеса будут поставлять свои товары и услуги крупнейшим заказчикам", - говорится в сообщении.

По итогам прошлого года соответствующий показатель был почти вдвое ниже - 122 тыс. Обязанность по выполнению квоты закупок у малых и средних предприятий будет распространена более чем на 20 тыс. заказчиков. Это позволит бизнесу сформировать дополнительный рынок сбыта объемом 1 трлн рублей. Ожидается, что в ближайшее время в правительство РФ будет внесено соответствующее постановление о расширении пула заказчиков, обязанных закупать продукцию МСП, более чем в 10 раз - с 1,8 тыс. до 20 тыс., а также об увеличении доли обязательных закупок до 30%.

Совокупный объем корпоративных закупок, согласно стратегии, должен составить 5,1 трлн рублей к 2025 году. По итогам 2015-2020 годов объем закупок у компаний малого и среднего бизнеса составлял 3,9 трлн рублей.

"В рамках обновленной стратегии Корпорации МСП мы готовы довести объем закупок у МСП до 5,1 трлн рублей. Что очень важно - это хоть и амбициозная цифра, она вполне достижима. Во-первых, МСП сегодня делают такую продукцию и оказывают такие услуги, которые действительно востребованы даже у самых требовательных игроков. Во-вторых, они гибче более крупных конкурентов, часто быстрее могут подстроиться под изменения рынка, требования заказчиков. В-третьих, сами МСП научились видеть в закупках надежный стабильный рынок сбыта", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.

Он также сообщил, что развитие сегмента корпоративных закупок малого объема будет отдельным направлением. По оценкам корпорации, за счет цифровизации и стандартизации правил для предпринимателей к 2025 году можно будет "обелить" 400 млрд рублей.

Образовательные программы и поддержка по расширению рынков сбыта

Новыми рынками сбыта для бизнеса станет встраивание в цепочки поставок федеральных торговых сетей. Ожидается, что за период 2021-2025 годов более 2,7 тыс. малых и средних предприятий из сектора АПК получат комплексную поддержку по организации и расширению рынков сбыта. Основным эффектом предоставления поддержки по организации и расширению рынков сбыта сельскохозяйственных МСП станет доля компаний, получивших поддержку корпорации и сумевших стать поставщиками для торговых сетей. В текущем году этот показатель составит 20% от числа обратившихся, в 2022-м - 25%, в 2023-м - 30%, в 2024-м - 40%, в 2025-м - 50%.

Ожидается, что Корпорация МСП продолжит проводить бесплатные образовательные программы для потенциальных поставщиков продукции из числа малого и среднего бизнеса, включая самозанятых. Еще одной задачей станет цифровизация процесса закупок на базе "АИС мониторинг", а также проведение мероприятий по развитию (выращиванию) потенциальных поставщиков продукции и услуг из числа МСП совместно с крупнейшими заказчиками.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.