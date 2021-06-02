ЦБ хочет упростить выпуск акций для компаний МСП на бирже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Банк России намерен упростить выпуск акций для компаний средней и малой капитализации в "Секторе роста" на Московской бирже, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Почему-то долгое время считалось, что малый и средний бизнес может только в банках кредитоваться, что он может быть неинтересен для размещения облигаций и акций, но мы видим интерес к этому. Это направление будет развиваться, мы видим и спрос малого бизнеса на выпуск акций через IPO, SPO, и планируем здесь расширить "Сектор роста", также упростив выпуск акций для растущих компаний средней капитализации", - сказала она.

Набиуллина отметила, что в "Секторе роста" на Московской бирже, где компании МСБ могут размещать ценные бумаги, за все время его работы прошло 32 размещения облигаций на сумму более 15 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.