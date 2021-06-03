Глава "Опоры России": занятость в МСП выросла во время пандемии благодаря мерам поддержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии новой коронавирусной инфекции позволили России увеличить число занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) на 2%. Об этом заявил в четверг президент "Опоры России" Александр Калинин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Занятость в микробизнесе в период пандемии даже увеличилась. Правительство приняло беспрецедентные меры: было выделено 2 трлн рублей прямой помощи для поддержки МСП (а это 10% федерального бюджета) и 1,5 трлн в форме льготных кредитов. Все меры поддержки были направлены на одно: если ты сохраняешь занятость, ты получаешь кредиты под 0%, под 2%, различного рода реструктуризации, в том числе по налогам. Интересная получилась ситуация: за год занятость в малом бизнесе выросла примерно на 2%, на 200 тыс. человек", - отметил он, открывая обсуждение на сессии "Эволюция роли малого бизнеса: новые вызовы, новые цели".

Калинин подчеркнул, что секрет такого успеха может заключаться в том, что правительство принимало эти решения в постоянном контакте с бизнес-объединениями. В частности, представители предпринимательского сообщества каждую неделю проводили совещания под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Кроме того, по мнению главы "Опоры России", серьезную роль сыграли современные цифровые технологии.

"В частности, когда президент страны принял решение вернуть все налоги, уплаченные самозанятыми в 2019 году, а это 1,9 млрд рублей, Федеральная налоговая служба без единой бумажки вернула эти налоги в течение 10 дней. Люди получили эти деньги на свои карточки", - рассказал Калинин.

Он выразил мнение о том, что это позволило показать эффективную точечную работу, когда поддержку получили именно те, кто в ней нуждался.

Самозанятость как альтернатива

Тем не менее, президент "Опоры России" отметил, что в период пандемии Россия прошла непростой путь. "Из 5,9 млн предприятий, которые были в начале 2020 года, 1,1 млн закрылось, 780 тыс. открылось. То есть субъектов малого бизнеса, с одной стороны, стало меньше на 260 тыс., но заблаговременно принятые меры <…> позволили очень многим людям, которые, возможно, потеряли свой малый бизнес, стать самозанятыми", - рассказал Калинин.

Он назвал режим самозанятости одной из лучших мировых практик и вспомнил, что ранее в своем выступлении на ПМЭФ глава ФНС Даниил Егоров озвучил свежие данные: в России уже 2,4 млн самозанятых, люди продолжают регистрироваться в этом статусе.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.