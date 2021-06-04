Первый заем по ставке 1% годовых предоставили предпринимателю в Подмосковье

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. В Московской области выдали первый заем предпринимателю по ставке 1% годовых. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Правительство Московской области в 2021 году усилило поддержку бизнеса в отдаленных городских округах региона. Одной из мер дополнительного стимулирования развития МСП в Подмосковье является специальная программа "Удаленные территории" от Московского областного фонда микрофинансирования (МОФМ). В рамках программы предприниматели из муниципалитетов: Коломна, Зарайск, Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск могут получить заем под 1% годовых в сумме до 5 000 000 рублей сроком до 3 лет", - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, чьи слова приводятся в сообщении.

Первый заем по низкой ставке от МОФМ был предоставлен индивидуальному предпринимателю из городского округа Орехово-Зуево Игорю Зотову. Заем он получил для открытия кофейни в фуд-молле креативного кластера "Стачка", расположенного на новой набережной реки Клязьма. По его словам, денежные средства пойдут на закупку необходимого оборудования.

Подробную информацию о программах льготного финансирования в Подмосковье можно получить на горячей линии поддержки бизнеса 0150 или на сайте.