Путин предложил запустить новый механизм поддержки кредитования МСП в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил в 2021 году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства. Сегодня позвольте рассказать о некоторых из них. Первое - предлагаю уже в текущем году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства", - сказал Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, планируется запустить предоставление поручительств от Корпорации МСП.

"Так называемое зонтичное предоставление поручительств. Речь идет о следующем. Наш институт развития - Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков - партнеров. По сути, возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным. По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс для развития в размере не менее 600 млрд рублей до 2024 года", - добавил Путин.

Президент также заявил, что планируется сохранить льготы по страховым взносам для небольших компаний, которые были введены в 2020 году.

"В прошлом году мы приняли принципиальное системное решение по поддержке малого и среднего бизнеса. Вдвое - с 30% до 15% снизили страховые взносы для небольших предприятий. И отказываться, конечно, мы от этого не будем", - отметил Путин.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы малого и среднего предпринимательства, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.