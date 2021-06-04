Путин предложил увеличить до 25% долю товаров, закупаемых госзаказчиками у малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил увеличить до 25% долю товаров, которые крупные компании и государственные заказчики покупают у малого бизнеса.

"Сейчас особенно актуальны меры, которые простимулируют спрос на продукцию предпринимателей, причем во всех секторах экономики. В этой связи предлагаю увеличить долю товаров и услуг, которые наши крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая некоммерческие организации. Эта доля должна составлять не менее 25%", - сказал президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отметив, что на этот счет было много дискуссий.

Путин уточнил, что речь идет также о тех компаниях, которые работают в рамках 223-го федерального закона ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), и тех, которые работают с государственными муниципальными органами в рамках 44-го закона ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

"Здесь много нюансов, я их понимаю и понимаю прекрасно, что есть некоторые виды товаров, которые российская промышленность даже не выпускает, но планка должна быть такой, о которой я сказал, а нюансы правительство доработает", - отметил он.

По мнению президента, нужно также сократить предельные сроки расчетов за поставленные товары и услуги с 30 до 15 рабочих дней, а для малого бизнеса и социально ориентированных НКО - с 15 до 7 дней. "Естественно, такими преференциями должны пользоваться реально работающие компании, а не разного рода фиктивные и аффилированные конторы", - отметил он.

Президент поручил правительству "обратить особое внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд осуществлялись преимущественно у российских производителей, конечно же, с соблюдением всех норм, в данном случае внутренней конкуренции".