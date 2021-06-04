АСИ: отмена НДС стала "глотком воздуха" и открыла новые возможности для кафе и ресторанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Отмена НДС для ресторанов с выручкой не более 2 млрд рублей стала "глотком воздуха" и открыла новые возможности для развития предприятий отрасли. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Президент России Владимир Путин ранее предложил пилотный проект для общепита, который призван облегчить их переход на общий налоговый режим. Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог составляет 250 человек.

"В восторге от решения, потому что мы еще в прошлом году с деловыми объединениями в рамках антикризисного пакета просили с 20% до 10% НДС снизить. Это обосновано, потому как индустрия гостеприимства - наиболее человекоемкая, а входящего НДС нет: рестораны закупают продукцию сельхозпереработки, которая не идет к зачету [по НДС]", - рассказала Чупшева.

Она добавила, что решение президента воспринято на "ура", с огромной благодарностью от отрасли, которая "получила такой глоток свежего воздуха и новые возможности развития".