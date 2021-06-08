Почти 40% МСП в России назвали рост цен и тарифов одной из преград для восстановления

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Одним из основных барьеров для восстановления и развития компаний 38% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в РФ видят рост цен и тарифов, в том числе на ЖКХ, электроэнергию и топливо. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Расходы на электроснабжение малого и среднего бизнеса в России: растущая нагрузка", который есть в распоряжении ТАСС.

С марта 2020 года по февраль 2021 года в мониторинге экономических индикаторов деловой среды ЦСР приняли участие более 6,5 тыс. компаний, из которых более половины приходится на сектор малого и среднего предпринимательства. В последней волне опроса (февраль текущего года), на основе которой представлены результаты, приняла участие 501 компания из всех отраслей экономики (62% из них относятся к МСП).

"По итогам мониторинга <…> рост цен и тарифов (на ЖКХ, электроэнергию, цен на топливо) является вторым по значимости барьером для восстановления после "коронакризиса" и развития бизнеса. В сегменте МСП чувствительность к данной проблеме выше - 38% представителей МСП отмечают, что рост цен и тарифов является одним из основных барьеров осуществления деятельности в России. По всем категориям предприятий 34% респондентов отмечают данный барьер, чаще об этом говорят предприятия в сфере сельского хозяйства (58% респондентов), легкой и пищевой промышленности (54%), строительства (44%) и тяжелой промышленности (38%)", - говорится в докладе.

В число основных барьеров для восстановления и развития компаний вошли в том числе невозможность осуществлять деятельность в стране из-за ковидных ограничений (48% респондентов из всех категорий предприятий и 43% опрошенных представителей МСП), падение спроса и отток клиентов (33% респондентов из всех категорий предприятий и 37% опрошенных представителей МСП), повышение закупочных цен (32% респондентов из всех категорий предприятий и 37% опрошенных представителей МСП).

"Снижение тарифов входит в топ-3 положительных стимулов для восстановления и развития бизнеса в 2021 году (37% респондентов), в том числе и для МСП (41%). Данный стимул отмечали в основном компании в сфере сельского хозяйства (58%), легкой и пищевой промышленности (56%), тяжелой промышленности (44%), строительства (41%). Кроме того, 17% опрашиваемых предприятий включили оплату электроэнергии в топ-3 статей расходов, которые оказывают наибольшее влияние на финансовую устойчивость предприятия", - сообщается в докладе.

В тройку основных стимулов для восстановления и развития компаний также вошли разрешение ситуации с коронавирусом - снятие физических ограничений в России (39% респондентов из всех категорий предприятий и 35% опрошенных представителей МСП) и новые партнерства (39% респондентов из всех категорий предприятий и 38% опрошенных представителей МСП).

Затраты на электроэнергию

В ЦСР полагают, что повышенное внимание малых и средних предпринимателей к вопросам о тарифах и ценах естественных монополий в широком понимании можно объяснить невозможностью прогнозировать и оказывать существенное влияние на издержки, связанные с тарифным регулированием и государственным регулированием в целом (налоги и сборы). Это также может быть связано с трудностями, с которыми сталкиваются субъекты МСП при технологическом присоединении (длительные сроки и высокая стоимость) в случае отсутствия свободных сетевых мощностей. Похожую ситуацию ЦСР наблюдает и по результатам опроса МСП о затратах на электроэнергию.

"В рамках опроса компаний <…> было выявлено, что доля затрат на электроэнергию у большого числа предприятий является значимой частью себестоимости производимых товаров и услуг (в среднем около 8%): у 43% респондентов доля затрат на электроэнергию составляет от 6% до 10%, а у 19% респондентов - от 11% до 20%. Результаты опроса ЦСР заметно отличаются от оценок сторонних организаций, согласно которым затраты МСП на электроэнергию в среднем не превышают 2-3 %", - говорится в докладе.

Причина такой разницы могла возникнуть из-за включения в состав затрат на электроэнергию расходов на технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Другой причиной может быть ограниченная выборка опроса (501 компания), полагают в ЦСР. Однако в любом случае следует отметить необходимость совершенствования статистического наблюдения данного показателя, особенно для МСП как на уровне страны в целом, так и на региональном уровне, отмечается в докладе.

"В отрасли оптовой и розничной торговли, где представлена большая часть МСП (35%) доля затрат на электроэнергию в себестоимости производимых товаров и услуг невелика - у 89% респондентов она не превышает 10%. Высокая доля затрат на электроэнергию (более 10%) в себестоимости наиболее характерна для отраслей тяжелой, легкой и пищевой промышленности", - говорится в докладе.