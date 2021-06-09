Госдума одобрила закон об упрощении доступа МСП к предпринимательству в Арктике

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, облегчающий доступ субъектов малого предпринимательства (МСП) к предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ при запланированном ими осуществлении определенных видов экономической деятельности. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон устанавливает исключение для субъектов МСП, претендующих на получение статуса резидента Арктической зоны РФ, требований по осуществлению капитальных вложений в создание (строительство) либо модернизацию (реконструкцию) объектов недвижимого имущества. При этом проект документа устанавливает, что перечень видов экономической деятельности, на которые не распространяются требования по осуществлению капитальных вложений в создание (строительство) либо модернизацию (реконструкцию) объектов недвижимого имущества, устанавливает правительство РФ.

Закон уточняет ряд критериев, которым должны соответствовать лица для получения статуса резидентов Арктической зоны РФ. В частности, планируемая индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом предпринимательская деятельность может осуществляться на территории не только одного, но и нескольких муниципальных образований, относящихся к сухопутной территории Арктической зоны, при условии, что одно из таких муниципальных образований является местом их государственной регистрации. Для субъектов МСП, планирующих осуществлять в Арктической зоне виды предпринимательской деятельности, включенные в утвержденный правительством РФ перечень, при определении объема осуществленных и запланированных капитальных вложений (который не должен быть менее 1 млн руб.) будут учитываться затраты на приобретение машин, оборудования и производственного инвентаря.