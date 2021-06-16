Эксперт считает, что около 90% заведений общепита могут освободить от уплаты НДС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мера по освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) заведений общепита, чьи ежегодные доходы не будут превышать 2 млрд рублей, может затронуть порядка 90% компаний отрасли. Такое мнение высказал ТАСС в среду генеральный директор Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) Александр Исаевич.

Госдума приняла в третьем чтении закон, реализующий предложение президента РФ Владимира Путина о пилотном проекте для компаний общепита, призванном облегчить их переход на общий налоговый режим. На пленарном заседании ПМЭФ Путин отметил, что попавшие в проект компании будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год.

"Новый "налоговый пилот" для организаций в сфере общепита - это яркий пример диалога бизнеса и властей. Эта тема очень давно обсуждалась и прорабатывалась, и после ее окончательного введения может затронуть порядка 90% компаний отрасли", - сказал Исаевич.

По его словам, вступление закона в силу позволит предпринимателям не дробить свой бизнес и выйти из тени, чтобы развиваться легально. Развивая бизнес, малые и средние компании теряют льготы при переходе на НДС, отметил Исаевич. "В рамках новой стратегии на основе обратной связи от предпринимателей мы сейчас разрабатываем новые меры поддержки, направленные как раз на развитие бизнеса, в том числе кредитно-гарантийные продукты. В частности, новый "зонтичный механизм" выдачи гарантий позволит существенно сократить сроки получения кредита для развития бизнеса предпринимателям, у которых нет необходимого залога", - сказал он.

В свою очередь, в Минэкономразвития ожидают, что поправки поспособствуют "обелению" отрасли, в частности росту налогооблагаемой выручки и уровня занятости.

"Если предложенный "переходный режим" на предприятиях общественного питания будет признан успешным, Минэкономразвития поддержит распространение его параметров и на другие компании, которые осуществляют деятельность в человекоемких отраслях, то есть, видах деятельности с большой долей ФОТ (фонд оплаты труда - прим. ТАСС) в структуре расходов на производство и реализацию", - цитирует пресс-служба Минэкономразвития директора Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инну Дадаян.