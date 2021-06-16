Корпорация МСП начала прием заявок на интенсив для руководителей компаний

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) начала первый прием заявок на очный двухдневный интенсив для руководителей компаний, мероприятие пройдет в Туле в конце июня. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Корпорации.

"Корпорация МСП проведет очный двухдневный интенсив для руководителей компаний - "МСП: предпринимательское лидерство в действии", где они смогут прокачать управленческие компетенции, перезагрузиться и получить обратную связь от экспертов и единомышленников. Мероприятие состоится 28 и 29 июня в Туле. <…> Заявку может подать один представитель компании малого и среднего бизнеса до 21 июня. Обучение бесплатное", - говорится в сообщении.

В программу входят тренинги по развитию мотивации и лидерских качеств, мастермайнд-сессия, интеллектуальный командный бизнес-квиз, GR-мастер-класс. Хедлайнером интенсива станет автор книги "Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта" Кьелл Нордстрем. Среди спикеров интенсива - бизнес-тренер, вице-президент JCI Russia Павел Вербняк, генеральный директор ООО НПП "Моторные технологии" Ольга Изранова, эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович и другие.

"Для того, чтобы быть успешным предпринимателем - воодушевлять, зарабатывать и завоевывать рынки, - необходимо постоянно работать над развитием своих лидерских навыков. Мы видим большой запрос бизнеса на образовательные программы. Корпорация в соответствии со своей новой стратегией развития готова предложить бизнесу различные продукты для прокачки бизнес-навыков. Наш интенсив в Туле посвящен лидерству - предприниматели получат актуальные знания и навыки лидеров, которые помогут им стать успешными и добиться своих целей в бизнесе", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "Корпорации МСП" Александра Исаевича.