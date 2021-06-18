Форма обратной связи для бизнеса из-за антиковидных мер появилась на сайте Корпорации МСП

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) открыла на сайте форму обратной связи для бизнеса в связи с принятием антиковидных мер в регионах. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Корпорации.

"Корпорация МСП открыла на сайте форму обратной связи для предпринимателей в связи с принятием ограничительных мер в регионах из-за распространения коронавирусной инфекции. Корпорация выступит медиатором между региональными властями и бизнесом, чтобы все ограничительные меры принимались и обсуждались в диалоге с предпринимателями, а регионы видели практику и опыт друг друга", - говорится в сообщении.

Как отметил на онлайн-встрече с предпринимателями и региональным властями генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в большинстве регионов власти находятся в активном диалоге с бизнесом. При этом, все понимают, что субъекты малого и среднего предпринимательства не смогут пережить еще одного локдауна. Поэтому необходимо выстроить диалог и принимать решения совместно, уточнил он. Бизнес готов быть партнером и помощником государства, в том числе стимулируя работников к вакцинации.

"Мы выступаем за то, чтобы любые решения принимались с учетом обсуждения и мнения разных участников процесса. Кроме того, увеличилось количество внеплановых проверок, и наша позиция, что нужно предупредить, а потом штрафовать, если это не влияет на жизнь или здоровье. Нужно разъяснять, помогать бизнесу разобраться в различных требованиях, а не наказывать их рублем. Бизнес должен заниматься бизнесом. Поэтому мы выступаем за замену всех карательных мер на помощь и разъяснение для бизнеса, что повысит уровень соблюдения установленных в регионах норм", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

Исаевич отметил, что на сайте Корпорации МСП запустили форму обратной связи для бизнеса из регионов, где он сможет получить помощь КМСП в выстраивании коммуникации с властями регионов. "Благодаря получению обратной связи на постоянной основе мы поможем и бизнесу, и регионам. Мы хотим стать плечом для обеих сторон процесса", - сказал он.

Об онлайн-встрече

На мероприятии Корпорации МСП с представителями 19 регионов, ответственными за развитие бизнеса, было предложено активнее организовывать мобильные пункты вакцинации коллективов предприятий. Регионы обменялись опытом, планами по формам и срокам введения ограничений. Участники дискуссии считают, что местные власти и управления Роспотребнадзора должны учитывать требования федерального ведомства, не усиливая без надобности ограничения на локальном уровне. Предприниматели предложили обсуждать и вместе искать решения по ограничительным мерам.

По мнению генерального директора Нижегородской фитнес-группы Елены Фадеевой, нужно усилить информационную кампанию и размещать актуальные данные о ситуации с заболеваемостью и уровнем вакцинации. Это поможет убеждать сотрудников, считает она. Фадеева также предложила при подсчете имеющих иммунитет к коронавирусу суммировать тех, у кого есть антитела и тех, кто прошел вакцинацию. Таким образом появится возможность открывать "территории безопасности".

Важно синхронизировать действия федерального Роспотребнадзора и региональных властей, считает владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба", вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. "Еще на стадии открытия ресторанов после локдауна все требования Роспотребнадзора были верифицированы бизнесом, а потом регионы стали вводить свои региональные меры, которые шли вразрез с федеральными рекомендациями. В одних регионах - закрываем в 23:00, в других - в 18:00. Откуда это берется? Через дорогу действуют разные правила, это озлобляет бизнес и создает недоверие", - приводится в сообщении комментарий Миронова.