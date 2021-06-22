Бизнес в I квартале получил более 33 млрд рублей кредитов под гарантии Корпорации МСП

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленной под гарантии Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) по итогам I квартала 2021 года оценивается в 33,6 млрд рублей, что на 70,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом во вторник говорится в сообщении корпорации.

"Объем кредитной поддержки малого и среднего бизнеса, предоставленной под гарантии Корпорации МСП, по итогам I квартала 2021 года составил 33,6 млрд рублей. Это на 70,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем гарантийной поддержки составил 13,6 млрд рублей, что на 62,3% больше, чем за первые три месяца 2020 года", - говорится в сообщении.

Лидеры среди банков-партнеров КМСП по объемам выданных кредитов с гарантийным покрытием: ВТБ (7,7 млрд рублей), Сбербанк (7,6 млрд руб.), МСП Банк (5,4 млрд рублей), банк "Открытие" (3,1 млрд рублей), Россельхозбанк (2,4 млрд рублей) и Промсвязьбанк (2,3 млрд рублей). Как пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, планируется до конца года запустить новый "зонтичный механизм", чтобы получить кредит под гарантию КМСП стало еще быстрее и проще. Речь идет о синхронизации внутренних процедур с банками-партнерами, то есть о встраивании гарантийной поддержки в процесс выдачи кредита, отметил он.

"Такая бесшовность в два раза повысит скорость получения кредита и минимизирует бюрократические процедуры. Сейчас с банками-партнерами мы прорабатываем этот механизм и готовимся к запуску "пилота". В рамках нашей новой стратегии планируем масштабировать механизм и сделать его доступным на всей территории страны, чтобы как можно большее количество предпринимателей смоги получить средства на развитие своего бизнеса", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

По итогам I квартала 2021 года в рамках всей национальной гарантийной системы (НГС) предпринимателям выдали кредиты на общую сумму 118,5 млрд рублей.