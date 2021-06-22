Правительство РФ увеличило порог контрактов на закупки у МСП до 800 млн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило предельную цену контракта на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий (МСП) вдвое, до 800 млн рублей. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 октября, сообщили во вторник в пресс-службе Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ).

Изменения разработал Минфин при участии Корпорации МСП и Минэкономразвития для расширения доступа малого бизнеса к закупкам крупнейших заказчиков в рамках реализации профильного национального проекта по поддержке предпринимательства.

"Закупки по цене менее 200 млн рублей заказчик обязан осуществлять у компаний МСП посредством "спецторгов", где участвуют только МСП. Закупки по цене от 200 до 800 млн рублей заказчик имеет право осуществлять у компаний МСП посредством "спецторгов", где участвуют только МСП", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, "новые правила проведения торгов с участием компаний МСП обеспечат им открытие новых рынков сбыта". "Также речь идет о создании условий для размещения относительно крупных заказов у компаний МСП, что создаст возможности для дальнейшей акселерации малых и средних предприятий и будет стимулировать их развитие", - сказал он.

В новой стратегии Корпорации МСП до 2025 года указано, что к 2025 году 220 тыс. компаний малого и среднего бизнеса будут поставлять свои товары и услуги крупнейшим заказчикам. Для сравнения, по итогам 2020 года этот показатель был почти в два раз ниже - 122 тыс.

Ранее стоимость одного контракта ограничивалась 400 млн рублей. Как указано на сайте правительства РФ, в отдельных случаях это приводило к дроблению закупки на более мелкие лоты, что в свою очередь становилось помехой для выполнения работ. Например, при строительстве дороги приходилось заключать контракты на неоправданно мелкие участки трассы. Теперь эта проблема будет решена.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ретейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.