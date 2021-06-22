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Задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу в апреле выросла на 1,4%

Она составила 6,25 трлн рублей, увеличившись за месяц на 89,3 млрд рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Задолженность по кредитам, выданным российскими банками малому и среднему бизнесу, по состоянию на 1 мая 2021 года составила 6,25 трлн рублей, увеличившись за месяц на 89,3 млрд рублей (или на 1,4%), говорится в материалах ЦБ.

Годовой темп прироста задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу на 1 мая вырос до 24,8%.

Объем предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу в апреле увеличился по сравнению с мартом на 6,8% и составил 934,4 млрд рублей, что на 84,1% больше аналогичного показателя годом ранее.

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