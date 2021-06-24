Новый резидент "Технополиса Москва" инвестирует в развитие 2,64 млн рублей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Статус резидента столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" получила компания "Яго", которая на площадке в Печатниках планирует разрабатывать программные продукты для контактных центров. Компания планирует инвестировать в развитие 2,64 млн рублей, сообщил в четерг руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Проект ориентирован на растущий рынок дистанционной торговли и сферы услуг с торговыми площадками, интернет-магазинами, сервисами доставки, а также на колл-центры широкого спектра предприятий и организаций. Он восполнит дефицит отечественного программного обеспечения в этой сфере. Новый резидент инвестирует 2,64 млн рублей, более половины средств пойдет на приобретение оборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказал Прохоров.

Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, новый резидент расширит кластер информационно-коммуникационных технологий, сформировавшийся в ОЭЗ. Продукция резидента будет предназначена для управления звонками, системами записи, оптимизации учета персонала и рабочих мест операторов. "Разрабатываемые в ОЭЗ Москвы программные продукты позволят потребителям воспользоваться отечественными решениями, что важно как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономии ресурсов. Для самих разработчиков локализация в ОЭЗ Москвы открывает доступ к инструментам налоговых преференций и сервисной поддержке развития бизнеса со стороны особой экономической зоны столицы", - подчеркнул он.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.