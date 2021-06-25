Титов предложил расширить параметры спецрежима для малых производств в России

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил расширить параметры работающих на спецрежиме малых производственных предприятий в стране. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы считаем, что для малого производственного бизнеса, который реально работает и производит товары, необходимо увеличить пороги выручки и количества людей, которых предприятия имеют право нанимать, чтобы бизнес мог оставаться на спецрежиме - на упрощенной системе налогообложения (УСН). И следующим шагом я бы сделал именно это", - сказал он в кулуарах проходящего в Казани форума "Региональный рост - поиск эффективных решений", который организован правительством Республики Татарстан.

Как пояснил ТАСС советник бизнес-омбудсмена РФ Антон Свириденко, предлагается "поднятие порога УСН для производственных МСП (только юридических лиц) до 5 млрд рублей выручки и 500 занятых". "Для предприятий в промышленных парках, выбравших УСН, - аналогичные налоговые условия, как и в ТОСЭР, на 10 лет", - сказал Свириденко.

"Для применяющих общую систему налогообложения сделать, как в ТОСЭР: налог на прибыль 0-5 %, налоги на землю и имущество - 0 %, страховые взносы 7,6 %", - добавил Свириденко.