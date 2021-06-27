Титов в День малого и среднего бизнеса призвал предпринимателей "настраиваться на лучшее"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал бизнесменов "настраиваться на лучшее", несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в своем поздравлении в честь Дня микро-, малых и средних предприятий, который отмечается в воскресенье во всем мире.

"Хочу пожелать всем нам не отчаиваться в это крайне неприятное и малопредсказуемое время. Нужно настраиваться на лучшее, иначе пессимизм нас полностью поглотит, а этого допустить нельзя. Хочу вас заверить, что не только хорошие времена заканчиваются, но и плохие. Так мудро устроен мир", - отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен также привел цитату британского политика Уинстона Черчилля: "Я слишком занят, чтобы иметь время для беспокойств".

Праздник был утвержден Генассамблеей ООН в 2017 году, чтобы повысить информированность о вкладе бизнеса в мировую экономику и обеспечение устойчивого развития. В этот день государствам - участникам ООН рекомендуется проводить бизнес-семинары, политические дискуссии, посвященные тематике дня.

По данным ФНС России, в РФ на июнь 2021 года зарегистрировано 5,87 млн субъектов МСП бизнеса, из которых 5,6 млн (96%) являются микропредприятиями, около 214 тыс. (4%) - малыми и 17,6 тыс. (менее 1%) - средними.

Поддержка малого бизнеса в России

В России система поддержки малого и среднего предпринимательства предусматривает предоставление льготных кредитов, госгарантий, информационного и юридического сопровождения со стороны властей. Основным институтом поддержка малого бизнеса является государственная Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

В 2019 году правительством был запущен национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2020 году он был доработан: взамен разовым мерам поддержки пришли комплексные услуги для предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса, начиная от самозанятости. Все эти меры, согласно паспорту нацпроекта, позволят увеличить численность занятых в сегменте МСП до 23 млн человек по итогам 2024 года.

Правительство России предусмотрело меры поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Предприятия из наиболее пострадавших отраслей могли рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, был введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам, действовала программа кредитования под 2%, а в 2021 году невосстановившимся отраслям стали доступны кредиты под 3%. С начала пандемии введен мораторий на проверки малого бизнеса, но он не распространяется на внеплановые проверки, связанные с возможным нанесением вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП. Региональные власти вводили дополнительные меры поддержки предпринимателей.

С 1 января 2021 года заработала реформа контрольно-надзорной деятельности. Проведена инвентаризация требований для бизнеса. Как сообщал вице-премьер Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные или дублирующие. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".