Титов предложил ввести систему оценки бизнесом органов власти

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести систему оценки эффективности местных и региональных органов власти со стороны предпринимателей. Об этом говорится в спецдокладе "МСП/Постковид", который Титов представит президенту страны Владимиру Путину в рамках своего ежегодного доклада.

"Предлагается ввести систему оценки эффективности местных и региональных органов власти со стороны предпринимателей. Ввести постоянный ежегодный открытый рейтинг развития предпринимательства в регионах и городах, который будет формироваться на основе независимых опросов предпринимателей, BIG DATA и других источников, оценки работы предпринимателями (на основе ежегодного опроса по ИНН) государственных и муниципальных органов, осуществляющих регулирование сферы предпринимательства", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

В нем также указывается, что "необходимо внедрение единых интегральных показателей эффективности деятельности для государственных органов, осуществляющих регулирование сферы предпринимательства".

Кроме того, Титов предложил повысить "читабельность" законов для предпринимателей и все нововведения выпускать в наглядных пособиях и инфографике. "Главными принципами политики в области регулирования МСП должны стать <...> внедрение обязательных интерактивных механизмов обсуждения новых законов. Сделать язык законов понятным для предпринимателей (повысить "читабельность" законов), а все нововведения выпускать в наглядных пособиях и инфографике, тестируя перед опубликованием их на восприятие", - отмечается в спецдокладе.

В числе других предложений - ввести принцип "добросовестного предпринимателя" и механизма налоговой лояльности для компаний со стажем: "компания - добросовестный и стабильный налогоплательщик - должна получать помощь от государства в первую очередь и иметь упрощенный порядок налоговых проверок", уточняется в документе.

Помимо этого, в спецдокладе рекомендуется направить усилия государства на изменение отраслевой структуры МСП. "Необходимо отказаться от выстраивания регулирования МСП только по категориям "микро", "малый", "средний" [бизнес], перейдя к формированию стратегий развития и мер поддержки по видам деятельности. Отказаться от "усредненных" критериев отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства и сформировать реальные критерии по каждой отдельно взятой отрасли", - говорится в документе.

Отмена избыточных административных требований

Принцип, который обеспечит отмену 10 избыточных административных требований при введении одного нового, должен быть внедрен в России, говорится в спецдокладе.

"Ввести принцип, обеспечивающий отмену 10 избыточных требований при введении одного нового для достижения целей проведения реформы по сокращению избыточного государственного регулирования", - отмечается в документе.

В спецдокладе также предлагается ввести и закрепить на пять лет предельное количество требований для каждой отрасли - "количество пунктов в чек-листе не должно превышать 150 пунктов суммарно по каждой отрасли, включая требования всех ведомств".

Целью выездного контрольно-надзорного мероприятия предлагается "сделать не штраф и взыскание, а оценку критичности нарушений по понятной шкале, рекомендации и обучение (на безвозмездной основе) в части соблюдения обязательных требований и недопущению нарушений".

Помимо этого, бизнес-омбудсмен рекомендовал разработать и утвердить руководства для бизнеса (гайдлайны), где будут прописаны обязательные требования и правила их выполнения для каждой отрасли, а также создать при поддержке государства "систему страхования субъектов предпринимательства от неправомерных действий (бездействия) контрольно-надзорных органов" для компенсации причиненного ущерба.

С 1 января 2021 года в России заработала "регуляторная гильотина" - реформа контрольно-надзорной деятельности. К этому дню проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные, либо дублирующие, это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".