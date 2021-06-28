"Опора России" предлагает разрешить жителям прибрежных зон продавать улов заводам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" предложило Росрыболовству внести в законодательство нормы, разрешающие постоянным жителям прибрежных населенных пунктов продавать улов местным рыбоперерабатывающим заводам. Об этом говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина главе Росрыболовства Илье Шестакову (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Опора России" просит вас рассмотреть вопрос о внесении в действующее законодательство норм, предусматривающих возможность для постоянных жителей прибрежных населенных пунктов реализовывать уловы водных биоресурсов рыбоперерабатывающим предприятиям своего региона. Согласно действующему регулированию, уловы, добываемые при традиционном рыболовстве коренных и малочисленных народов, а также при любительском рыболовстве, предназначены исключительно для личного потребления, что не позволяет массово реализовывать эти уловы на рынке для получения коммерческой выгоды", - пишет Калинин.

Бизнес-объединение предложило разработать несколько мер для реализации инициативы. Так, нужно определить объемы, сроки и способы добычи (вылова) водных биоресурсов в 12-мильной зоне, установить методы контроля и учета водных биоресурсов, вылавливаемых для последующей продажи. Нужно также обеспечить контроль соответствия водных биоресурсов на продажу ветеринарным требованиям и "определить порядок налогообложения доходов от выручки реализованных гражданами уловов", считает "Опора России".

Предложение направлено на материальную поддержку жителей, в частности, Мурманской области, рост легальных доходов домохозяйств, снижение оттока людей из районов Крайнего Севера. В то же время, отраслевой регулятор должен дополнительно проработать принцип и механизм предоставления постоянным жителям прибрежных зон права пользования водными биоресурсами, отметил Калинин. В письме он попросил Шестакова проработать соответствующие изменения в законы и подзаконные акты.

Продажа излишков улова

В апреле 2020 года в Росрыболовстве сообщили о том, что рыбаки-любители могут получить право продавать уловы в рамках пилотного проекта в одном регионе. Тогда же стало известно о том, что Росрыболовство подготовило две концепции, согласно которым любители имеют право продавать уловы. Как сообщили в ведомстве, речь шла о возможности реализации квотируемых видов водных биоресурсов - прежде всего трески и пикши. Два подхода предусматривают возможность продажи случайно возникших излишков в результате осуществления любительской рыбалки и выделения квот для ИП и малого бизнеса.

В июне того же года Росрыболовство сообщило о планах ввести рыболовный билет для рыбаков-любителей, которые хотят продавать излишки своего улова. Речь идет о документе, который выдавался бы разово, на неограниченный срок. При этом, деятельность по продаже улова рыбаков-любителей не должна быть предпринимательской, отметили в Росрыболовстве. Один такой рыбак может продать количество улова, не превышающее установленные суточные нормы вылова разрешенного вида биоресурсов в разрешенные сроки.