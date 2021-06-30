Титов считает, что МСП необходимы беззалоговые кредиты

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) нуждаются в беззалоговом кредитовании, и банковский сектор способен справиться с его организацией. Об этом сообщил ТАСС в среду уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Изменение условий кредитования малого и среднего бизнеса в России может подорвать банковскую систему, заявил ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии. Таким образом лидер государства отреагировал на вопрос одного из предпринимателей, который пожаловался на недоступность кредитов в ряде банков, в частности, на высокие процентные ставки, небольшие сроки кредитования, требования залогового обеспечения.

"Что касается беззалогового кредитования для МСП, то это вопрос поистине философский. Банк России упорно стоит на том, что выдавать кредит без залога нельзя. Во многом именно поэтому в нашей стране доля кредитов, выданных частному сектору, - 52% ВВП, почти втрое ниже, чем в среднем по миру (132%). Заемные деньги, к сожалению, в нашей экономике не являются тем "топливом", которые ее подпитывают. Мы не первый год предлагаем эту философию изменить. Беззалоговое кредитование для малого и среднего бизнеса необходимо. И банковский сектор даже сейчас, при существующих стандартах регулирования, способен с ним справиться", - отметил Титов.

По его данным, к апрелю 2021 года, после всех льготных программ, кредитный портфель МСП вырос на 25%, а просроченная задолженность, даже с учетом пандемии, увеличилась всего на 10,5%. Сейчас на МСП приходится всего лишь 16,3% кредитов компаниям, в начале прошлого года эта доля была почти такая же - 14,3%, уточнил бизнес-омбудсмен.

"Кстати, ставка по кредитам МСП сейчас в среднем 7,46%, но в ближайшее время (с учетом поднятия ставки ЦБ) имеет все шансы превысить 8-9%. Для бизнеса это неподъемно. Особенно если учитывать, что это медианное значение. Огромное число субъектов МСП и сейчас, и прежде занимают под двузначные проценты", - сказал собеседник агентства.

По прогнозу ЦБ, о котором напомнил уполномоченный, прибыль банковского сектора за 2021 год составит около 2 трлн рублей, выше рекорда 2019 года в 1,7 трлн рублей и выше 2020 года в 1,6 трлн рублей. К концу года накопленная прибыль в банковском секторе будет около 5,8 трлн. рублей. "При таких показателях устойчивые крупные банки вполне могут позволить выдать беззалоговые кредиты МСП, например на сумму в районе 300 млрд рублей. Ни о каком крахе банковского сектора при расширении беззалогового кредитования даже на триллион речи не идет", - подчеркнул он.

Титов добавил, что малый и средний бизнес в 2021 году "остро нуждается в финансовом содействии".

"В докладе президенту мы предложили в качестве одной из мер содействия установить льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов и лизинговых платежей для тех субъектов МСП, которые в 2020 году потеряли больше 30% выручки. Конечно, нельзя перекладывать это только на банковский сектор, ЦБ как регулятор тоже должен внести свой вклад в виде снижения требований к финансовым организациям, которые соглашаются на реструктуризацию", - заключил он.