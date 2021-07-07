Омбудсмен предложила рассчитывать штрафы для бизнеса по его размеру

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает необходимым соотносить и рассчитывать штрафы для бизнеса за административные нарушения по его размеру. Об этом она в среду сообщила на пресс-конференции в ТАСС.

"Также инициатива Кодекса об административных правонарушениях - необходимо соотносить и рассчитывать штрафы для бизнеса по размеру самого бизнеса, потому что ко мне поступают обращения от малого бизнеса, где штрафы - 80 млн рублей, конечно, бизнес на следующий день можно закрывать с такими штрафами", - сказала она.

В апреле на расширенной коллегии Минюста министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что министерство завершило работу над проектом общей части нового Кодекса об административных правонарушениях. По его словам, в целом кодекс должен из репрессивного документа стать документом охранительным.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что новый КоАП нужно подготовить до конца 2021 года.