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Прямая линия с президентом РФ
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Путин поручил до 1 ноября повысить доступность кредитов для МСП

Поручение дано правительству совместно с ЦБ и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" при участии системно значимых кредитных организаций

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября принять дополнительные меры по льготному кредитованию МСП, в том числе для повышения доступности таких займов. Как сообщается в среду на сайте Кремля, такое поручение дано по итогам прошедшей 30 июня прямой линии главы государства.

"Принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Поручение дано правительству совместно с Банком России и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" при участии системно значимых кредитных организаций. Оно должно быть выполнено в срок до 1 ноября 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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