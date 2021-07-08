Эксперт: малый бизнес должен стать точкой роста для перевода промышленности в "цифру"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Наукоемкий малый и средний бизнес должны стать главной точкой роста с учетом поставленных властями задач по цифровой трансформации промышленного сектора. Такое мнение в четверг высказал ТАСС директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

В рамках Стратегии цифровой трансформации промышленности российские власти на ближайшие десять лет планируют достичь двукратного роста эффективности оборудования, вдвое сократить затраты на разработку и вывод высокотехнологичной продукции на рынок и в полтора раза увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест.

"Чтобы достичь поставленных правительством России задач по цифровой трансформации промышленности, необходимо довести долю предприятий, внедряющих инновации в свое производство, ежегодно как минимум до 60%. А точкой роста этой доли должны стать наукоемкие малые и средние предприятия", - отметил Вардапетян.

Он добавил, что "структурно изменить облик промышленности" и перевести ее в "цифру" просто невозможно без готовности бизнеса к трансформации. Процесс адаптации в 2020 году подстегнула пандемия. Сменился технологический уклад, ускорились темпы цифровизации.

"Во всех развитых странах малый и средний бизнес - основной генератор новых решений. Само его присутствие на рынке создает предпосылки к инновационному развитию экономики. Стремление повышать конкурентоспособность стимулирует представителей МСП постоянно внедрять современные инструменты в производственные процессы. За счет гибкости и высокой эффективности таким компаниям легче избегать рисков, связанных с внедрением инноваций в производство. Это дает возможность дальнейшего масштабирования и внедрения успешных кейсов через аутсорсинг производственных процессов на промышленных гигантах", - пояснил эксперт.

Сложности и поддержка

Говоря о текущих сложностях с внедрением инноваций на малых производствах, Вардапетян отметил финансирование и низкую информированность по актуальным мерам господдержки.

"Зачастую небольшие компании не могут нанять профильных специалистов, способных пройти все бюрократические процедуры для привлечения финансирования от коммерческих банков или государственных институтов развития. Правда, для решения этой проблемы, Минэк по поручению Правительства обещает уже в августе запустить (пока в тестовом режиме) некоторые сервисы новой цифровой платформы для бизнеса. Она будет сопровождать МСП на этапах его роста и работы, подсказывая актуальные меры", - подчеркнул эксперт.

Среди прочего он отметил нехватку средств на покупку дорогостоящих станков для создания опытных образцов. "В то же время на многих крупных предприятиях России, в том числе, с государственным участием, такие станки более половины времени простаивают. Логичным решением этого вопроса может стать инвентаризация и аудит простаивающего оборудования и предоставление доступа к нему МСП на коммерческой основе. Речь идет о так называемом SourceSharing, который даст серьезный толчок для масштабирования инноваций на производственные процессы промышленных гигантов. Россия может стать мировым лидером в данном направлении за счет уже осуществленных масштабных государственных инвестиций в оборонные и другие предприятия, в особенности, в регионах Уральского федерального округа", - добавил Вардапетян.

По его мнению, для повышения уровня коммерциализации технологий необходимо на государственном уровне создать институты сотрудничества, которые свяжут воедино всех участников процесса - ученых, разработчиков, инвесторов, предпринимателей, представителей государственной власти и потребителей. " Это позволит более эффективно и в существенно меньшие сроки внедрять в процесс производства новые разработки", - сказал эксперт.

На прошедшей на текущей неделе выставке "Иннопром" в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал увеличение финансирования наиболее эффективных мер поддержки промышленности. Порядка 25 млрд рублей предполагается направить на компенсацию бизнесу части затрат на научные исследования, 5,5 млрд рублей - в качестве субсидий на разработку цифровых платформ и программных продуктов, 5 млрд рублей - на возмещение до 50% затрат на создание пилотных партий средств производства. Деньги заложены в бюджет на ближайшую трехлетку.