В Москве открыли приемную для бизнеса по вопросам финансового права

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева открыла в среду общественную приемную по вопросам налогового, финансового права и административных споров. Она расположена в Центральном административном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена столицы.

"Мы видим по сферам обращений, что у бизнеса есть белые пятна в области налоговой и финансовой грамотности, которые он стремится восполнить. Неообходимо создание системной поддержки для защиты и восстановления бизнеса в Москве, а также для его развития. Открытие новой приемной - один из логичных инструментов для реализации этого", - сказала Минеева, слова которой привели в пресс-службе.

Она отметила, что в новой приемной "представители бизнес-сообщества будут получать прямую юридическую поддержку от участников экосистемы уполномоченного, а также смогут повысить свою правовую грамотность".

По словам столичного бизнес-омбудсмена, за первое полугодие к ней на рассмотрение поступило 192 обращения, из которых 151 касалось административных споров.

Руководителем общественной приемной стал председатель московской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов "Люди дела" Борис Федосимов. Приемная располагается по адресу: Милютинский переулок, 9.