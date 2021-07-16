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Пандемия COVID-19

Эксперт: поддержку для ресторанов Москвы нужно сохранить до конца острой фазы эпидситуации

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля становится необязательной
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Меры поддержки, утвержденные ранее столичным правительством для поддержки общепита, нужно сохранить до завершения острой фазы эпидемиологической ситуации с ковидом. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал председатель Совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов.

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"Мы категорически приветствуем это решение [о необязательности системы QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля], это во-первых. Во-вторых, мы очень рассчитываем на то, что эта сфера начнет восстанавливаться, и потерь уже таких масштабных не будет, и мы, конечно, предлагаем и склоняемся к сохранению мер поддержки, которые объявлены московскими властями до конца острой фазы эпидемиологической ситуации", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля становится необязательной в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе гости предъявляют специальный QR-код. Исключение касается летних веранд, которые могут принимать посетителей в обычном режиме.

Теги
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