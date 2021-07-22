Лечебный корпус клиники "Юнимед" построили в Тюмени при поддержке ПСБ и КМСП

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Строительство нового лечебного корпуса многопрофильной клиники "Юнимед" завершили в Тюмени при поддержке Промсвязьбанка (ПСБ) и Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ). Новая клиника сможет принимать до 50 тыс. пациентов в год, сообщили в Корпорации МСП в четверг.

"В Тюмени завершен социально значимый проект - построен новый лечебный корпус многопрофильной клиники "Юнимед". Строительство было проведено в рекордно короткие сроки, всего за полтора года. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке банка ПСБ, предоставившего тюменской клинике две кредитные линии на общую сумму 180 млн рублей, одна из них в размере 140 млн рублей была открыта при обеспечении Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 26,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Общую стоимость проекта оценивают в 750 млн рублей. Новый объект, общая площадь которого составляет 2,4 тыс. кв. м, сможет принимать до 50 тыс. пациентов в год. В клинике будут вести прием специалисты узкого профиля по 32 направлениям, в том числе профессора, кандидаты и доктора медицинских наук, врачи высшей категории.

Клинику оснастят высокоточным оборудованием экспертного класса, пациенты смогут пройти в одном месте все необходимые виды обследования. Медучреждение будет принимать взрослых и детей. На третьем и четвертом этажах разместят круглосуточный стационар с операционными залами и палатами. Планируется, что клинику откроют в октябре 2021 года. С 2022 года она планирует войти в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) по оказанию высокотехнологичной помощи по ряду направлений.