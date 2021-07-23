Кабмин внес в Госдуму законопроект, смягчающий доступ МСП к господдержке

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает сократить срок ограничения на получение малыми и средними предпринимателями (МСП) господдержки до одного года, если они незначительно нарушили порядок и условия оказания поддержки в прошлом. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан Минэкономразвития России. Сейчас в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" предпринимателям, которые совершили любые нарушения условий и порядка получения поддержки, могут отказать в ней, если с момента нарушения прошло менее трех лет. Законопроект предлагает сократить этот срок до одного года, если субъект МСП совершил незначительные нарушения. Исключение - случаи нецелевого использования средств, а также предоставление недостоверных данных и документов. Для таких нарушений срок ограничения доступа к мерам господдержки предлагают оставить без изменений, то есть до трех лет.

Изменениями также предполагается не ограничивать меры поддержки в отношении предпринимателей, которые устранят нарушения в срок, установленный органом или организацией, которые предоставили поддержку. Законопроект также устанавливает, что данные о нарушениях и установленных по ним срокам устранения вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

"По информации субъектов РФ, большинство нарушений порядка и условий оказания поддержки субъектов МСП являются незначительными. Так, по результатам проведенного анализа правоприменительной практики выявлено, что за 2019 год поддержку получили 346 697 субъектов МСП, при этом 57 субъектов МСП нарушили порядок и условия оказания поддержки", - говорится в пояснительной записке.