Завод труб в Свердловской области рассчитывает увеличить объем выпуска продукции на 60%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) выдал ООО "Уральский завод трубной изоляции" в Свердловской области кредит в 200 млн рублей для увеличения объема выпуска продукции, финансирование предоставлено на льготных условиях при обеспечении по кредиту гарантией Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и поручительством региональной гарантийной организации. К концу реализации проекта завод рассчитывает увеличить объем выпуска продукции на 60%, сообщила во вторник пресс-служба КСМП.

"Промсвязьбанк предоставил производителю труб и фасонных изделий в пенополиуретановой (ППУ) изоляции ООО "Уральский завод трубной изоляции" (ООО "УЗТИ", Свердловская область) кредит на сумму 200 млн рублей для увеличения объема выпуска продукции. Финансирование предоставлено на льготных условиях при обеспечении по кредиту гарантией Корпорации МСП на сумму 100 млн рублей и поручительством региональной гарантийной организации на сумму 35 млн рублей. В результате реализации проекта предприятие увеличит объем выпуска продукции на 60% до 385 000 пг. м., а выручки на 50%, до 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ООО "УЗТИ" Руслана Севрюкова, сейчас предприятие занимается проектом по развитию производственных мощностей и увеличению объема выпуска продукции. Благодаря финансовой поддержке завод сможет закупить сырье в нужном объеме и выпускать изделия высокого качества в соответствии с требованиями заказчиков, отметил он. Севрюков уточнил, что спрос на продукцию компании активно растет за счет увеличения пула клиентов и расширения географии продаж.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, благодаря продуктам КМСП бизнес из различных отраслей экономики может получить доступ к финансированию на выгодных условиях. Широкая линейка финансовых и нефинансовых продуктов дает предпринимателям возможности для решения как небольших, так и комплексных задач, в том числе для модернизации производства, расширения деятельности предприятия, создания новых рабочих мест, отметил он.

"В рамках новой стратегии мы продолжим проактивное взаимодействие с бизнесом, получать обратную связь, совершенствовать продуктовую линейку корпорации, чтобы меры поддержки соответствовали трендам экономики и помогали предпринимателям как можно эффективнее решать конкретные задачи", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.