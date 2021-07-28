Корпорация МСП обеспечит поручительством до 85% суммы кредита по нескольким направлений

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нового зонтичного механизма предоставления поручительств будет обеспечивать им до 85% суммы кредита по приоритетным направлениям. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении корпорации.

"Одним из новшеств является то, что комиссию за поручительство будут платить банки, а не предприниматели. Также это позволит банкам снижать ставки по кредитам для бизнеса. В 2021 году средняя ставка по кредитам, выданным с поддержкой корпорации, составила 7,12%. В рамках механизма Корпорация МСП предоставит банкам-партнерам лимиты поручительств, и они будут формировать портфели кредитов МСП. Поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита. По приоритетным направлениям кредитования корпорация будет обеспечивать поручительством до 85% суммы кредита", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, совет директоров КМСП утвердил регламент работы зонтичного механизма предоставления поручительств. К 2024 году он позволит привлечь малому и среднему предпринимательству 600 млрд рублей банковского финансирования и даст возможность широкому кругу предпринимателей получить кредит под поручительство КМСП. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, новый инструмент даст возможность охватить финансовыми мерами господдержки еще большее число компаний микро- и малого бизнеса. Также будет сделан акцент на инвестиционных кредитах для среднего бизнеса, отметил он.

"Фактически корпорация берет риски на себя, и это даст возможность получить кредит тем, кому банки раньше отказывали в выдаче кредита. При этом сам механизм будет встроен в банковский продукт, и предприниматель в одном месте сможет получить как кредит, так и поручительство корпорации. Что важно, этот механизм позволит банкам снижать ставки по кредитам для бизнеса. В целом банки подтверждают готовность дополнительно снижать ставки для заемщиков за счет принятия корпорацией части рисков на себя", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

Он уточнил, что КМСП будет контролировать процентные ставки, сроки выдачи и перечень документов, которые банки будут запрашивать у бизнеса. До конца года в пилотном режиме будут заключены соглашения о поручительствах не менее чем с тремя банками-партнерами. В 2022 году планируется продолжить тиражирование механизма и подключение большего числа банков.