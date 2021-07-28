Доля закупок у малого бизнеса госкомпаниями выросла до 34% в I полугодии 2021 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Доля закупок у малых и средних предприятий по № 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") в общем объеме закупок госкомпаний выросла до 34% в I полугодии, за аналогичный период 2020 года показатель составил 17%. Об этом в среду сообщила пресс-служба Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ).

"До 34% выросла доля закупок у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ в общем объеме закупок крупнейших компаний с госучастием в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.

КМСП отслеживает соблюдение установленной квоты по закупкам у крупнейших заказчиков. Сейчас она составляет 20%, с 1 января 2022 года будет увеличена до 25%. За I полугодие крупнейшие заказчики в рамках № 223-ФЗ заключили более 305 тыс. договоров на общую сумму 5,5 трлн рублей. Объем закупок у МСП при этом составил 1,9 трлн рублей. При этом 62,8% договоров заключены с компаниями сектора МСП по итогам закупок в электронной форме. Доля закупок по таким договорам в общем объеме составила 67,2%.

"Для малых и средних компаний закупки - это надежный канал сбыта продукции, и мы помогаем бизнесу учиться в них участвовать. С этой целью на регулярной основе проводим по всей России обучающие семинары, где предприниматели узнают непосредственно от представителей торговых площадок и крупнейших госкомпаний все нюансы проведения закупочных процедур. Также для упрощения доступа МСП к закупкам мы планируем развитие цифровых сервисов", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Наиболее востребованными у заказчиков стали производственная высокотехнологичная продукция, в том числе компьютерное, электронное и оптическое оборудование (108,96 млрд рублей), машины и оборудование (103,28 млрд рублей). "При сравнении результатов закупок у единственного поставщика по итогам первых шести месяцев 2021 года с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества таких процедур на 5,5% - 12 422 вместо 13 140 и увеличение на 0,5% по объему - 82,7 млрд рублей (было 82,6 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Среднее число поданных заявок на закупку - 2,34 (уровень конкуренции снизился на 0,21 заявки). Экономия средств в I полугодии 2021 года при закупках у малых и средних предпринимателей составила 7,6%.