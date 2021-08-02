Корпорация МСП оказала гарантийную поддержку малым и средним экспортерам на 12,6 млрд руб.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экспортеры из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) привлекли банковское финансирование в размере 20,3 млрд рублей благодаря гарантийной поддержке Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), объем которой с начала года составил более 12,6 млрд рублей, сообщили в понедельник в Корпорации МСП.

"Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) с начала года оказала гарантийную поддержку российским экспортерам из числа малого и среднего бизнеса на сумму более 12,6 млрд рублей, что позволило таким компаниям привлечь банковское финансирование в размере 20,3 млрд рублей. Поддержка предоставлена в рамках нового гарантийного продукта для экспортеров", - говорится в сообщении.

Половина малых и средних компаний, получивших гарантийную поддержку, поставляет за рубеж оборудование и технологии (31%), товары обрабатывающей промышленности (18%), в том числе изделия из пластмасс, дерева, мрамора, бумаги, стекла. Третью строчку - 13% - занимает сельскохозяйственная и пищевая продукция.

"В основном продукция экспортируется в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и страны СНГ, не входящие в ЕАЭС (Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан) - в этом направлении поставки осуществляют 45% и 30% компаний-экспортеров. Помимо этого, малый и средний бизнес, получивший гарантийную поддержку Корпорации МСП, поставляет товары в страны Евросоюза (11%) и другие страны", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, среди получивших поддержку компаний много высокотехнологичных, в том числе выпускающих инновационную продукцию, "качество которой позволяет пробиться как на традиционные рынки ближайшего зарубежья, так и на рынки Евросоюза, США, Канады и других стран".

"Мы уделяем развитию экспортно ориентированных компаний из сектора МСП особое внимание, так как это одно из важнейших направлений нашей деятельности. Поэтому мы продолжим оказывать финансовую поддержку нашим экспортерам и в дальнейшем. Более того, будем выявлять компании с экспортным потенциалом, и способствовать расширению рынка сбыта благодаря обеспечению комфортного выхода на внешние рынки, продвижению товаров и услуг МСП-экспортеров с использованием механизмов e-commerce (электронной коммерции). Программы "выращивания" экспортеров будут включать финансовые и нефинансовые меры поддержки, а система оценки зрелости МСП заработает уже в этом году", - приводится его комментарий в сообщении.