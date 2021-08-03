Нижегородский "Завод Инком" при поддержке КМСП привлек 130 млн рублей на развитие

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сбербанк выдал производителю жгутов проводов ООО "Завод Инком" из Нижнего Новгорода кредит на сумму 130 млн рублей для увеличения объемов производства, финансирование предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и поручительстве региональной гарантийной организации. Об этом во вторник говорится в сообщении КМСП.

"Сбербанк предоставил ООО "Завод Инком" кредит на сумму 130 млн рублей для увеличения объемов производства жгутов проводов. Финансирование предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) на сумму 65 млн рублей и поручительстве региональной гарантийной организации на сумму 13 млн рублей. Средства направлены на закупку дополнительного объема сырья и материалов", - говорится в сообщении.

По словам директора ООО "Завод Инком" Александра Соколова, в 2021 году заметно вырос спрос на продукцию предприятия со стороны производителей автомобилей, сельхозтехники, промышленного оборудования. "В текущем году заказчиком нашей продукции стало предприятие по выпуску автомобилей "Аурус" и завод по производству автостекла "Эй Джи Си БСЗ". Увеличить объем выпуска продукции мы сможем при поддержке банка и института развития. Такое эффективное партнерство позволит нам реализовать проекты в полном объеме и в намеченные сроки", - приводится его комментарий в сообщении.

По словам Соколова, с реализацией проектов к концу 2021 года объем производства вырастет на 45%, выручка достигнет 750 млн рублей. Предприятие выпускает более 4 тыс. видов жгутов проводов для предприятий из широкого спектра отраслей. По итогам 2020 года выручка составила более 511,8 млн рублей, что выше показателей 2019 года на 13,5%.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, промышленный сектор российской экономики постепенно выходит на траекторию интенсивного устойчивого роста, и в этих условиях поддержка малых и средних предприятий "имеет важное значение". "Корпорация МСП при реализации новой стратегии и выполнении национального проекта по поддержке предпринимательства совершенствует меры финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, проводит тонкую настройку услуг, расширяет продуктовую линейку. При этом мы проактивно взаимодействуем с предпринимателями, оперативно получаем обратную связь и вместе делаем услуги корпорации актуальными для бизнеса из широкого спектра отраслей экономики", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.