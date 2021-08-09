В России появится акселератор для малых и средних литейных производств

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) создадут акселератор для литейных производств из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). Он поможет встроить заводы в цепочки поставок зарубежных компаний, говорится в распространенном в понедельник сообщении КМСП.

"Акселератор призван помочь развитию российских литейных производств, расширению рынков сбыта и встраиванию в цепочки поставок иностранных компаний. Об этом было объявлено в рамках заседания [профильной] рабочей группы при комитете по локализации и промышленному производству Российско-германской ВТП", - говорится в сообщении.

На заседании также представили возможности литейных производств из сектора МСП, а также предложения по развитию поставщиков по ряду показателей. По словам председателя рабочей группы Павла Филиппенкова, развитие в России таких предприятий повысит конкуренцию, "значит, иностранные компании, локализующие свои производства в России, смогут в перспективе использовать российское литье стабильного уровня качества и цен".

"Мы услышали запрос на получение необходимых знаний и компетенций по обеспечению комплексного роста основных показателей деятельности литейных предприятий из сектора МСП. Поэтому совместно с Российско-германской внешнеторговой палатой разработаем комплексные решения для конкретных задач бизнеса, которые помогут в его развитии и интенсивном росте", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Российско-германская ВТП представляет интересы немецкого бизнеса в России и помогает отечественным компаниям в Германии. Членство во внешнеторговой палате имеют более 1 тыс. компаний. Сейчас на российском рынке, по данным Корпорации МСП, представлена 3 971 компания с немецким капиталом.