Корпорация МСП к концу 2021 года поможет 950 предприятиям АПК расширить рынок сбыта

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) до конца 2021 года окажет комплексную поддержку в расширении рынка сбыта не менее 950 предприятиям агропромышленного комплекса, сообщили во вторник в КМСП.

"Комплексная поддержка по расширению рынков сбыта за полтора года оказана 664 малым предприятиям, работающим в сфере агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной кооперации. К концу 2021 года такую поддержку от Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) получат не менее 950 предприятий. <…> Корпорация МСП подписала соглашения о взаимодействии практически со всеми крупнейшими ретейлерами и помогает малому бизнесу попасть на полки торговых сетей Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и др.), "Магнит", МЕТРО Cash&Carry, "Дикси" и "ВкусВилл". Также Корпорация МСП совместно с крупнейшим в Сибири оптово-распределительным центром "Русагромаркет" помогает малому бизнесу в вопросах организации логистики и хранения продукции и подготовки товара к реализации с учетом требований торговых сетей", - говорится в сообщении.

Помощь по организации и расширению рынка сбыта включает в себя маркетинговую, информационно-консультационную, финансовую поддержку, организацию обучающих семинаров и В2В-площадок с участием категорийного менеджмента торговых сетей и других крупных организаций в сферах логистики и торговли. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, особое внимание КМСП уделяет организации и расширению внутренних и внешних рынков сбыта продукции сельхозпроизводителей, "действуя по принципу мультиканальности".

"Здесь мы говорим о помощи в создании сельхозкооперативов, расширении доступа к закупкам крупнейших заказчиков в рамках 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), поддержке в развитии экспортного потенциала и, конечно же, обеспечении комфортного выхода на полки федеральных торговых сетей", - приводится его комментарий в сообщении.

В 2018 году для поддержки фермеров и сельхозкооперативов был создан комплекс мер поддержки ("коробочный" продукт) со специализированными гарантиями КМСП, грантовой поддержкой и субсидиями Минсельхоза России, поручительствами региональных гарантийных организаций, специализированными кредитными продуктами МСП Банка, Россельхозбанка и Сбербанка, лизингом сельхозтехники через Росагролизинг и лизингом российского и зарубежного оборудования через региональные лизинговые компании. Ежегодно в рамках "коробочного" продукта поддержку получают более тысячи сельхозкооперативов и фермеров, отметили в КМСП.