Производитель стеллажей "Полиметалл М" закупит комплектующие и сырье при поддержке КМСП

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Производитель стеллажей и легких строительных конструкций "Полиметалл М" получил кредиты на общую сумму 150 млн рублей в банке "Зенит" на закупку сырья и комплектующих при обеспечении в виде гарантий Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и поручительств региональной гарантийной организации.

"Банк "Зенит" предоставил предприятию по производству складских и торговых стеллажей, легких строительных конструкций "Полиметалл М" (Московская область) два кредита на общую сумму 150 млн рублей для увеличения объема выпуска продукции. Финансирование предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантий Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) на общую сумму 35 млн рублей и поручительств региональной гарантийной организации на сумму 15 млн рублей. Средства направлены на приобретение материалов, сырья и комплектующих", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что спрос на изделия предприятия активно растет из-за модернизации и расширения логистической инфраструктуры ряда маркетплейсов. Финансовая поддержка поможет повысить загрузку производственных мощностей почти до максимума, нарастить объем выпуска продукции до 100 тонн в день. Готовые изделия направят заказчикам в регионы РФ и экспортироваться в страны ближнего зарубежья.

Производственные мощности предприятия площадью 15 тыс. кв. м находятся в Твери. Ежегодно компания выпускает более 25 тыс. тонн металлической продукции. За весь период работы (с 1998 года) компания выполнила 23 750 заказов для более чем 22 тыс. клиентов. Предприятие поставляет изделия в 62 региона РФ, а также в страны СНГ. По итогам 2020 года его выручка составила более 2,1 млрд рублей.

"Корпорация МСП тесно взаимодействует с бизнесом и предоставляет предпринимателям широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Такие меры помогают компания решать как отдельные задачи, так и комплексные, связанные, как например, у компании "Полиметалл М", с существенным ростом спроса на ее продукцию и увеличением объема выпуска изделий. В рамках реализации новой стратегии корпорации, выполнения целей нацпроекта по поддержке МСП мы расширяем диалог с бизнесом, получаем обратную связь и совершенствуем меры поддержки для конкретной помощи предпринимателям", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.