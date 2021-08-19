Инжиниринговая ГК получила 79 млн рублей лизингового финансирования Корпорации МСП

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Остек" получила лизинговое финансирование Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) на сумму 79 млн рублей для приобретения автоматической линии по изготовлению кабельных лотков и коробов для прокладки кабелей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба корпорации.

"ГК "Остек" (Московская область) получила лизинговое финансирование Корпорации МСП (при поддержке дочерних АО "РЛК Ярославской области" и АО "РЛК Республики Башкортостан") на сумму 79 млн рублей для закупки автоматической линии по производству кабельных лотков и коробов, предназначенных для прокладки электрических кабелей. Новое оборудование позволит компании освоить выпуск новых видов продукции и повысить качество изготавливаемых изделий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с запуском нового оборудования на предприятии планируют увеличить выручку на 20% - до 1,5 млрд рублей к концу 2022 года. По словам генерального директора Сергея Агеева, география поставок расширяется не только за счет регионов РФ, "но и благодаря новым заказчикам в странах ближнего зарубежья". Группа компаний более 20 лет выпускает под своим брендом кабеленесущие системы для бытового и промышленного использования. Ассортимент продукции насчитывает более 2 тыс. наименований.

"Лизинговые продукты Корпорации помогают бизнесу на выгодных условиях оперативно решить задачу по расширению производственных мощностей и начать выпуск новых видов продукции. В рамках реализации национального проекта по поддержке МСП и выполнения новой стратегии Корпорации мы расширяем диалог с бизнесом, открываем новые направления сотрудничества, получаем обратную связь по продуктам и их совершенствуем. Это позволяет предпринимателям эффективно решать задачи различной сложности", - приводится в сообщении комментарий генерального директора КМСП Александра Исаевича.

Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Предприниматели из любого региона могут обратиться в одну из четырех региональных лизинговых компаний - в Татарстане, Башкирии, Ярославской области, Республике Саха (Якутия) и получить финансирование до 50 млн рублей на срок до семи лет. Льготная ставка для лизинга российского оборудования - 6% годовых, для зарубежного - 8%.