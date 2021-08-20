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Промсвязьбанк за пандемию выдал около 40 млрд рублей для поддержки МСП

В банке отметили, что у них развита система онлайн-помощи бизнесменам, когда им не надо приходить в офис за получением консультации

ТЮМЕНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк с начала пандемии выдал порядка 40 млрд рублей в виде льготных кредитов для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил журналистам в пятницу на форуме "Слет успешных предпринимателей" в Тюмени вице-президент блока "Малый и средний бизнес" Промсвязьбанка Роман Гаврилов.

"В сложный период пандемии мы смогли помочь предпринимателям. Выдали порядка 40 млрд рублей льготных кредитов", - сказал он.

Гаврилов добавил, что в банке развита система онлайн-помощи бизнесменам, когда им не надо приходить в офис за получением консультации.

Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. Определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

IX Международный предпринимательский форум "Слет успешных предпринимателей" проходит в Тюмени 20-22 августа. Впервые он будет организован на трех площадках города. Все мероприятия форума проходят в очном формате с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Теги
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