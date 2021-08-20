Завод по глубокой переработке яиц построят в Тульской области при поддержке Корпорации МСП

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сбербанк открыл компании "Лето Групп" кредитную линию на 978 млн рублей при обеспечении гарантии Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) для строительства завода по глубокой переработке яиц в Тульской области. Об этом сообщили в КМСП в пятницу.

"Сбербанк предоставил ООО "Лето Групп" кредитную линию на сумму 948 млн рублей для строительства завода по глубокой переработке яиц в поселке Сосновый Тульской области. Кредитная линия открыта при обеспечении гарантии Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) на сумму 474 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается на сумму более 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В компании планируют увеличить выручку до 5,4 млрд рублей в 2028 году и создать более 180 новых рабочих мест. В планах экспортировать продукцию в страны Европы и Азии. На заводе планируют перерабатывать до 2 млн штук куриных яиц в сутки и выпускать жидкие, сухие и замороженные желтки, белки и меланж - смесь желтка и белка. В компании ожидают, что суммарные налоговые поступления от проекта за десять лет в бюджеты и фонды всех уровней составят более 2,28 млрд рублей.

"Аналогов такого завода по технологическому оснащению и бизнес-процессам на текущий момент в России не существует. Новое производство позволит в рамках группы компании создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, которые успешно замещают импортную продукцию и пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке РФ и за рубежом. Создание перерабатывающего комплекса позволит снизить зависимость птицефабрик от сезонных колебаний спроса на яйца", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ООО "Лето Групп" Сергея Коряжкина.

Компания входит в ГК "Лето" - холдинг по производству куриного яйца с производственными мощностями в Тульской и Белгородской областях. Совокупная производственная мощность фабрик группы - 820 млн штук в год, что составляет 1,9% объема рынка России, отметили в КМСП.

"Корпорация МСП активно поддерживает проекты по созданию новых производств, особенно - амбициозных, связанных с глубокой переработкой сырья, импортозамещением, развитием экспорта, а главное - созданием новых рабочих мест. Для поддержки таких проектов мы тесно взаимодействуем с предпринимателями, расширяем диалог по актуальным вопросам и получаем обратную связь. Такое взаимодействие позволяет нам предлагать бизнесу актуальные меры поддержки, которые соответствуют современным трендам рынка", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.