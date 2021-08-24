МСП Татарстана смогут получить льготные займы на реконструкцию торговых объектов в селах

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Представители МСП Татарстана смогут получить займы и микрозаймы для строительства, реконструкции и ремонта торговых объектов в селах на льготных условиях. Соответствующее распоряжение утверждено кабинетом министров Республики Татарстан.

"Предоставление льготных займов и микрозаймов на строительство, реконструкцию и ремонт торговых объектов в сельских населенных пунктах с численностью более 100 человек", - говорится в распоряжении.

Согласно утвержденному в распоряжении плану мероприятий по обеспечению сельских поселений республики торговыми объектами, власти муниципалитетов Татарстана в этом году создадут список свободных объектов для передачи их заинтересованным представителям бизнеса. Субъекты МСП смогут арендовать помещения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также претендовать на земельные участки, свободные от прав третьих лиц.

Также в рамках дорожной карты предусмотрена реконструкция и модернизация торговых объектов в селах. Ожидается, что это приведет к увеличению оборота розничной торговли и общественного питания. План мероприятий рассчитан на 2021-2025 годы.