Креативный бизнес в Москве чаще всего пользуется господдержкой в продвижении продукта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московские предприниматели, занятые в сфере креативных индустрий, наиболее часто пользуются господдержкой в части продвижения своего контента или продукта на зарубежные рынки. Об этом сообщил в четверг журналистам глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на фест-форуме "Российская креативная неделя".

"Сегодня все представители креативных индустрий - архитекторы, аниматоры, художники - запрашивают меры поддержки именно по продвижению своего контента, своего креативного продукта на зарубежные рынки", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, речь идет о продвижении на кинорынки, недели моды, арт-фестивали. "Это самое востребованная мера", - добавил Фурсин.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

ТАСС - генеральное информационное агентство "Российской креативной недели". На площадке форума работает студия агентства, где проходят интервью с ключевыми спикерами мероприятия.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.