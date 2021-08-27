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КМСП предоставит гарантии по программе льготного кредитования бизнеса на создание отелей

Гарантии корпорации позволяют предпринимателю получить заемное финансирование на льготных условиях при недостаточности залога компании по кредиту

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) готова предоставить гарантии по программе льготного кредитования инвесторов на строительство отелей, говорится в распространенном в пятницу в сообщении КМСП.

"Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) готова предоставлять гарантии по программе поддержки туристических проектов МСП в рамках постановления правительства РФ от 09.02.2021 № 141 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета для инвестиционных проектов в сфере туризма". Гарантии и поручительства Корпорации МСП позволяют предпринимателю получить заемное финансирование на льготных условиях при недостаточности залога компании по кредиту", - говорится в сообщении.

Банкам - участникам программы предоставят субсидию для выдачи предпринимателям льготных кредитов по ставке 3-5% годовых на инвестпроекты в сфере туризма на срок до 15 лет. Средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц (категория не менее "три звезды") площадью не менее 5 тыс. кв. м. или с фондом от 120 номеров. В рамках программы разрешено инвестировать в отели в многофункциональных комплексах, если их фонд превышает 150 номеров, уточнили в КМСП.

"Поддержка проектов предпринимателей в сфере туризма - одно из приоритетных направлений в деятельности Корпорации МСП. В рамках реализации национальных проектов мы предоставляем бизнесу в этой сфере различные виды финансовых, маркетинговых, консультационных и других видов услуг. Реализуется заключенная дорожная карта с Ростуризмом. Участие МСП Банка в программе поддержки туризма позволит повысить доступность бизнеса к инвестиционному финансированию, модернизировать номерной фонд гостиниц, санаториев, курортов и построить новые объекты", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича.

Ранее МСП Банк прошел отбор и будет включен в программу по туризму в рамках постановления. КМСП также оказывает гарантийную поддержку проектам малого и среднего предпринимательства по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, программе субсидирования процентной ставки (постановление правительства РФ от 30.12.2018 №1764) и другим.

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