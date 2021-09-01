Корпорация МСП поддержала открытие школы в Краснодаре на 60 млн рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Школа в Краснодаре открывается при гарантийной поддержке Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) в размере 60 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"В новом корпусе на базе гимназии "Лидер" (Краснодар) теперь будут учиться школьники 5-11 классов. 40 учителей получат новые рабочие места. Помещение для средней и старшей школы площадью около 2,5 тыс. кв. м было приобретено и адаптировано за счет кредита банка "Открытие" на сумму 195 млн рублей и гарантии по кредиту Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) в размере 60 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Школа находится в одном из самых густонаселенных районов города. Открытие нового корпуса гимназии поможет улучшить ситуацию в районе с точки зрения достаточности мест в школах и комфортности образования.

"Наша гимназия становится все более востребованной не только в городе, но и в Южном ФО. Мы становимся одним их крупнейших образовательных центров в ЮФО. Так, в настоящее время школа является официальным центром по подготовке к "Кембриджским экзаменам", и в 2020 году мы стали третьими в округе по числу сдавших тесты для обучения за рубежом", - отметила учредитель и директор гимназии "Лидер" Ольга Гогуа.

Гимназия "Лидер" располагает тремя корпусами для учеников с 1 по 11 класс, а также тремя дошкольными учреждениями для детей от одного года.

"Корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкую линейку финансовых и нефинансовых услуг. Проекты со значительным социальным эффектом находятся в фокусе нашего внимания и получают приоритетный доступ ко всем нашим мерам поддержки. Для повышения эффективности таких мер, в том числе в рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП и новой стратегии Корпорации, мы ведем диалог с бизнесом по максимально широкому спектру тем и направлений, получаем обратную связь и совершенствуем механизмы оказания услуг", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

О Корпорации МСП

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.