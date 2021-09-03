КМСП и правительство Забайкалья подписали соглашение о развитии предпринимательства

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП и правительство Забайкальского края подписали соглашение о развитии предпринимательства в регионе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Корпорации МСП со ссылкой на документ, подписанный губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем в ходе Восточного экономического форума.

"Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) и правительство Забайкальского края заключили соглашение о взаимодействии по поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках подписанного соглашения планируется расширение охвата предпринимателей и самозанятых мерами поддержки в соответствии с приоритетными направлениями деятельности. Корпорация МСП и Забайкальский край продолжат взаимодействие по совершенствованию мер поддержки, повышению эффективности деятельности и развитию инфраструктуры, которая будет помогать предпринимателям решать актуальные задачи", - сказали в пресс-службе.

Важная роль в соглашении отведена цифровизации инструментов поддержки МСП, благодаря чему принятие решения об оказании помощи бизнесу станет максимально прозрачным и открытым.

"Теперь на территории края будут предоставляться очень важные дополнительные услуги для развития предпринимательства. Так, наш бизнес сможет рассчитывать на гарантию на взятие кредита по сниженной ставке и без собственного обеспечения. Думаю, благодаря этому соглашению на территории края для предпринимателей облегчится процедура получения средств, плюс больше средств в целом станут доступными для них", - сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Новая стратегия

"Мы ставим перед собой цель по увеличению охвата предпринимателей мерами поддержки. Наша задача, чтобы как можно большее число предпринимателей получили нашу помощь. Будем двигаться в этом направлении вместе с регионами, которые наравне с малым бизнесом главные бенефициары новой стратегии развития корпорации", - заявил Исаевич.

Он также отметил, что Корпорация МСП внедряет "зонтичный" механизм обеспечения кредитов предпринимателей, у которых нет достаточного залогового обеспечения. Принципиально новый подход в предоставлении поручительств позволит банкам самостоятельно предоставлять поручительство корпорации в соответствии с утвержденными параметрами и условиями. Это не только упростит процедуру, но и сократит срок получения кредита в два раза.

К существующей кредитно-гарантийной поддержке также добавлены новые альтернативные механизмы: краудфинансирование и факторинг. Продолжится работа и по расширению рынков сбыта в рамках обеспечения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, встраиванию в производственные цепочки, а также вхождению в сети ритейлеров.

Общий объем гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса Забайкальского края в рамках Национальной гарантийной системы (входят Корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации) с 2015 года составил 3,95 млрд рублей, что позволило привлечь кредитов на сумму 9,91 млрд рублей по процентным ставкам на 1-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями. При этом объем финансовой поддержки в 2021 году составил 1,4 млрд рублей.

С 2016 года 1 239 компаний региона заключили в рамках 223-ФЗ соглашений с крупнейшими заказчиками на общую сумму 32 млрд рублей. В текущем 2021 году 362 МСП уже заключили договоры на общую сумму 4,39 млрд рублей.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.