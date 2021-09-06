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В России начнут работать два новых агропарка в рамках нацпроекта МСП в 2021 году

Инвестиционные затраты на реализацию проекта агропарка в Республике Алтай составили 830,1 млн рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Агропарки в Горном Алтае и в Башкирии начнут работу с 2021 года по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Сегодня мы приняли участие в открытии агропарка "Амза" на территории Республики Алтай. И еще один парк откроется в Башкортостане до конца этого года", - сказала она.

Инвестиционные затраты на реализацию проекта алтайского агропарка составили 830,1 млн рублей. По словам Илюшниковой, "Амза" стал третьим в России агропарком, реализованным в рамках нацпроекта. Подобные объекты ранее открыли в Чечне и Республике Тыва.

Она отметила, что к 2024 году по установленным KPI на правах субаренды в помещениях агропромпарка планируется разместить 10 резидентов и создать не менее 166 рабочих мест. На создание объекта выделили более 500 млн рублей в рамках реализации национального проекта.

Как уточнила Илюшникова, сейчас в Республике Алтай работают более 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из которых более 1 тыс. - вновь созданные компании. Также в регионе более 20 тыс. самозанятых (55% - женщины). Уровень вовлеченности активного населения в сектор МСП достигает 24%, что соответствует среднероссийскому тренду, отметила она.

Теги
РоссияБашкортостанАлтай
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