Кризис как точка роста: как машиностроительный завод увеличил производство в пандемию

Исполнительный директор машиностроительного завода "ФоксТанк" в Нижнем Новгороде Дмитрий Юдин рассказал в интервью ТАСС о том, как из покупки готового бизнеса сделать успешный и конкурентоспособный проект, работающий с крупнейшими российскими компаниями, а в пандемию увеличить выручку на 40%.
В 2006 году собственник компании Алексей Фролов, работавший в строительной сфере, стал искать новую бизнес-нишу для инвестиций. Проанализировав рынок, он нашел в городе Кстово Новгородской области ремонтную базу для прицепов и увидел в этом предприятии перспективы развития в создании собственного производства. В апреле 2006 года состоялась сделка по покупке готового бизнеса — оборудования и помещения.
Основной продукцией компании были колбы на колесах, автоцистерны для перевозки наливных грузов. Сначала компания размещала заказы на колбы в Вологде и других городах, по приезде их монтировали и получали на выходе готовые полуприцепы. А к 2010 году перешли на полный цикл собственного производства.
На 2006–2009 годы рынок прицепной техники состоял на 90% из импорта, то есть завозили их в основном из Европы: старую технику с большими пробегами по завышенным ценам. Проведя анализ состояния и перспектив развития отрасли, Фролов выделил стратегию по изготовлению техники под наливные грузы — это автоцистерны для перевозки и временного хранения темных нефтепродуктов (битума и нефти), светлых нефтепродуктов (бензина и дизеля), химических жидкостей (различных кислот) и пищевых (молока, воды, патоки).
"Работа на заводе началась с поиска квалифицированных работников, в первую очередь нужны были специалисты для разработки и подготовки конструкторской документации. Затем оборудование и станочный парк, которое необходимо регулярно обновлять, в зависимости от поставленных задач и сложностей на разных этапах. На запуск собственного производства от разработки своей линии техники до получения документации в компании ушло два года", — рассказывает руководитель компании Дмитрий Юдин.
Предприниматель отмечает, что на рынке труда в сфере машиностроения была и остается тяжелая ситуация. Большой дефицит кадров в рабочих профессиях: сварщиков, слесарей — специалистов, которые должны обеспечивать выпуск продукции.
"В нашей компании достойные зарплаты, если оценивать по рынку труда. Например, офисные работники получают от 35 тыс. рублей, сварщики получают от 70 тыс. рублей. И несмотря на это, крайне сложно найти хорошие кадры, ведь на наше производство требуется большое количество персонала. Пробовали привлекать молодежь со студенческой скамьи, чтобы в дальнейшем обучить всем азам, но, к сожалению, молодые специалисты города Кстово отдают предпочтение компании "Лукойл". Сейчас активно призываем людей из области работать в нашей организации с возможностью предоставления проживания в городе", — объясняет предприниматель.
Становление компании
К 2012 году сформировался сильный штат специалистов, многие из которых работают в компании и по сей день, были закуплены новые станки, увеличился отдел конструкторов.
"Мы начали производить цистерны из стали, полуприцепы для перевозки нефтепродуктов и пищевых жидкостей. Весь цикл работ с помощью наших авторских разработок стали делать прямо у нас. Клиентами для светлых и темных нефтепродуктов стали транспортные компании, перевозчики, которые осуществляют доставку бензина и битума для крупных нефтеперерабатывающих заводов. В случае с пищевыми цистернами мы работаем с молочными заводами и пищевыми комбинатами по всей стране", — делится предприниматель.
В 2013 году в компании также открыли направление коммерческого ремонта. Они стали работать со страховыми компаниями и клиентами, которые хотят отремонтировать автоцистерны и прицепы либо доработать и улучшить их под запрос заказчика.
Импортозамещение
В июле 2015 года вышел указ Минпромторга №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". Решение властей было нацелено на то, чтобы предприятия инвестировали в выпуск техники, которая прежде производилась в других странах, и таким образом происходило импортозамещение.
Тенденция импортозамещения на отечественном рынке при низкой стоимости и высоких технических характеристиках выпускаемой заводом ООО "ФоксТанк Моторс" спецтехники позволила предприятию занять значительную долю данного рынка.
Программа рассчитана до 2025 года, и в каждом году предприятия, участвующие в ней, должны по своей продукции набирать определенное количество баллов. Благодаря тому, что компания постоянно увеличивает процент комплектующих собственного производства, она уверенно набирает более 50% совокупного количества баллов по всем моделям прицепной техники согласно проекту изменений в постановление правительства РФ от 17 июля 2015 года №719. Набирая определенное количество баллов и подтверждая российское происхождение собственного товара, компания вправе претендовать на государственные субсидии.
Господдержка и наращивание производственных мощностей
Производственная площадка завода находилась в центре города, еще две площадки — в пригородах Кстово и Нижнего Новгорода. Это увеличивало издержки предприятия, снижало конкурентоспособность продукции, вызывало недовольство жителей города. В связи с этим, а также с необходимостью расширения производства собственник и руководство ООО "ФоксТанк Моторс" приняли решение о строительстве нового завода.
За собственные средства был приобретен земельный участок 8 га в Кстовском районе Нижегородской области, проложены коммуникации, проведены подготовительные работы, закуплено инжиниринговое оборудование. В 2020 году на достройку завода предприниматели получили два банковских кредита на общую сумму 190 млн руб. В обеспечение кредитов были предоставлены гарантии Корпорации МСП на общую сумму 87,5 млн руб. и поручительства РГО — 29,4 млн руб. В 2021 году предприятию был предоставлен также один кредит по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России, в размере 50 млн руб. по ставке 7,5% годовых. На данный момент полностью готов к сдаче производственный цех 7 200 кв. м и административно-бытовой корпус 1 500 кв. м, смонтирована газовая котельная.
"К сожалению, акты и согласования занимают очень много времени. Строительство мы закончили еще в апреле этого года, и около четырех месяцев ушло на документацию. Это связано с излишним контролем и бюрократизацией. Но тем не менее это важный для нас этап развития компании. Ввод в эксплуатацию нового завода позволит не только сократить издержки предприятия, но и правильно выстроить технологические процессы, увеличить уже в следующем году производительность труда согласно программе ФЦК на 5%, отгрузку готовой продукции до 15% в денежном выражении, количество рабочих мест — на 15–20 человек", — сообщает Юдин.
Запуск нового машиностроительного завода также позволит увеличить объем производства в два раза. На сегодняшний день "ФоксТанк" выпускает 50–60 единиц в месяц, а на новых площадях — планирует 140 единиц.
Новые стратегии в пандемию
В 2020 году стало очевидно, что в стратегии по производству наливной техники компания достигла своего предела, поэтому на заводе приняли решение пробовать другие направления и сегменты.
"У нас сильный конструкторский отдел, им мы поручили разработать новую линейку техники с нуля — им стал бортовой зерновоз 60 куб. м. Новинка уже изготавливается на новом заводе и готова выпуститься в начале сентября под заказчика. Наше конкурентоспособное преимущество — гибкость, возможность учитывать каждое пожелание заказчика с целью изготовить ту технику, которая при эксплуатации будет удобна и практична, это делает компанию производителем уникальной и эксклюзивной продукции", — делится директор завода.
Директор компании считает, что пандемийное время стало успешным для компании "ФоксТанк Моторс". За первый квартал 2021 года спрос на новые полуприцепы вырос.
Одним из факторов повышения спроса на новую технику стало принятие правок в федеральный закон "Об утилизационном сборе". Также на уровне роста сказался дефицит предложения от иностранных производителей прицепной техники, связанный с жесткими требованиями карантина в 2020 году. На этом фоне рост продаж новых полуприцепов показали российские производители. Во многом это объясняется тем, что они находятся в разных ценовых диапазонах. Высокие ввозные пошлины автоматически увеличивают стоимость иностранной техники. При этом немалую роль играет и длительное ожидание заказа — сроки поставки зарубежных предприятий могут доходить до полугода.
"Очень много клиентов за период пандемии стали работать с нами. Тут важно было применить стратегическое решение, пойти навстречу клиентам в ценовой политике. У нас было совещание по этому вопросу, и мы приняли решение на два-три месяца заморозить цены для того, чтобы клиенты выбирали нашу продукцию. И это стратегическое решение помогло — плюс 40% годовой выручки", — говорит Юдин.
Тем не менее логистические сложности из-за распространения коронавируса в мире все же отразились на производстве, поскольку часть комплектующих поставлялась из Европы и Азии. В части заграничных производств выпуск сократился, часть просто закрылась, поэтому менять комплектующие стало затруднительно. Плюс пандемия сильно ударила по производству металла, цена на него выросла в два — два с половиной раза. В Европе стали налагаться ограничения, закрывали некоторые металлургические предприятия.
"По всему миру стали закрываться границы, в том числе стран наших поставщиков из Европы, Китай. Стал ощущаться дефицит металла, и выросла его валютная цена. Этим воспользовались наши поставщики, им стало выгодно продавать не на внутреннем рынке, а поставлять металл за границу. В связи с этим с начала года так взлетела цена на металл. Поскольку у нас цена на металл — это 70–80% себестоимости изделия, это резко отразилось на его стоимости. Клиент не был готов к этому, приходилось находить баланс между их ожиданиями и работой завода, чтобы увеличить выпуск согласно задачам", — говорит директор компании.
Сейчас ежемесячная выручка компании в среднем составляет 200 млн рублей. По словам Юдина, запрос на автоцистерны остается стабильным. А вот сельхозотрасль хорошо развивается и субсидируется, и большую часть затрат можно компенсировать за счет государства. Машиностроительным заводам стало выгодно производить технику для компаний из этой сферы. Поэтому с появлением нового завода они планируют увеличить число заказов благодаря новым линейкам зерновозов и цементовозов.