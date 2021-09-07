Кризис как точка роста: как машиностроительный завод увеличил производство в пандемию

Исполнительный директор машиностроительного завода "ФоксТанк" в Нижнем Новгороде Дмитрий Юдин рассказал в интервью ТАСС о том, как из покупки готового бизнеса сделать успешный и конкурентоспособный проект

Исполнительный директор машиностроительного завода "ФоксТанк" в Нижнем Новгороде Дмитрий Юдин рассказал в интервью ТАСС о том, как из покупки готового бизнеса сделать успешный и конкурентоспособный проект, работающий с крупнейшими российскими компаниями, а в пандемию увеличить выручку на 40%. В 2006 году собственник компании Алексей Фролов, работавший в строительной сфере, стал искать новую бизнес-нишу для инвестиций. Проанализировав рынок, он нашел в городе Кстово Новгородской области ремонтную базу для прицепов и увидел в этом предприятии перспективы развития в создании собственного производства. В апреле 2006 года состоялась сделка по покупке готового бизнеса — оборудования и помещения. Основной продукцией компании были колбы на колесах, автоцистерны для перевозки наливных грузов. Сначала компания размещала заказы на колбы в Вологде и других городах, по приезде их монтировали и получали на выходе готовые полуприцепы. А к 2010 году перешли на полный цикл собственного производства. На 2006–2009 годы рынок прицепной техники состоял на 90% из импорта, то есть завозили их в основном из Европы: старую технику с большими пробегами по завышенным ценам. Проведя анализ состояния и перспектив развития отрасли, Фролов выделил стратегию по изготовлению техники под наливные грузы — это автоцистерны для перевозки и временного хранения темных нефтепродуктов (битума и нефти), светлых нефтепродуктов (бензина и дизеля), химических жидкостей (различных кислот) и пищевых (молока, воды, патоки). "Работа на заводе началась с поиска квалифицированных работников, в первую очередь нужны были специалисты для разработки и подготовки конструкторской документации. Затем оборудование и станочный парк, которое необходимо регулярно обновлять, в зависимости от поставленных задач и сложностей на разных этапах. На запуск собственного производства от разработки своей линии техники до получения документации в компании ушло два года", — рассказывает руководитель компании Дмитрий Юдин. Предприниматель отмечает, что на рынке труда в сфере машиностроения была и остается тяжелая ситуация. Большой дефицит кадров в рабочих профессиях: сварщиков, слесарей — специалистов, которые должны обеспечивать выпуск продукции. "В нашей компании достойные зарплаты, если оценивать по рынку труда. Например, офисные работники получают от 35 тыс. рублей, сварщики получают от 70 тыс. рублей. И несмотря на это, крайне сложно найти хорошие кадры, ведь на наше производство требуется большое количество персонала. Пробовали привлекать молодежь со студенческой скамьи, чтобы в дальнейшем обучить всем азам, но, к сожалению, молодые специалисты города Кстово отдают предпочтение компании "Лукойл". Сейчас активно призываем людей из области работать в нашей организации с возможностью предоставления проживания в городе", — объясняет предприниматель. Становление компании К 2012 году сформировался сильный штат специалистов, многие из которых работают в компании и по сей день, были закуплены новые станки, увеличился отдел конструкторов.

"Мы начали производить цистерны из стали, полуприцепы для перевозки нефтепродуктов и пищевых жидкостей. Весь цикл работ с помощью наших авторских разработок стали делать прямо у нас. Клиентами для светлых и темных нефтепродуктов стали транспортные компании, перевозчики, которые осуществляют доставку бензина и битума для крупных нефтеперерабатывающих заводов. В случае с пищевыми цистернами мы работаем с молочными заводами и пищевыми комбинатами по всей стране", — делится предприниматель. В 2013 году в компании также открыли направление коммерческого ремонта. Они стали работать со страховыми компаниями и клиентами, которые хотят отремонтировать автоцистерны и прицепы либо доработать и улучшить их под запрос заказчика. Импортозамещение В июле 2015 года вышел указ Минпромторга №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". Решение властей было нацелено на то, чтобы предприятия инвестировали в выпуск техники, которая прежде производилась в других странах, и таким образом происходило импортозамещение. Тенденция импортозамещения на отечественном рынке при низкой стоимости и высоких технических характеристиках выпускаемой заводом ООО "ФоксТанк Моторс" спецтехники позволила предприятию занять значительную долю данного рынка. Программа рассчитана до 2025 года, и в каждом году предприятия, участвующие в ней, должны по своей продукции набирать определенное количество баллов. Благодаря тому, что компания постоянно увеличивает процент комплектующих собственного производства, она уверенно набирает более 50% совокупного количества баллов по всем моделям прицепной техники согласно проекту изменений в постановление правительства РФ от 17 июля 2015 года №719. Набирая определенное количество баллов и подтверждая российское происхождение собственного товара, компания вправе претендовать на государственные субсидии. Господдержка и наращивание производственных мощностей Производственная площадка завода находилась в центре города, еще две площадки — в пригородах Кстово и Нижнего Новгорода. Это увеличивало издержки предприятия, снижало конкурентоспособность продукции, вызывало недовольство жителей города. В связи с этим, а также с необходимостью расширения производства собственник и руководство ООО "ФоксТанк Моторс" приняли решение о строительстве нового завода.

За собственные средства был приобретен земельный участок 8 га в Кстовском районе Нижегородской области, проложены коммуникации, проведены подготовительные работы, закуплено инжиниринговое оборудование. В 2020 году на достройку завода предприниматели получили два банковских кредита на общую сумму 190 млн руб. В обеспечение кредитов были предоставлены гарантии Корпорации МСП на общую сумму 87,5 млн руб. и поручительства РГО — 29,4 млн руб. В 2021 году предприятию был предоставлен также один кредит по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России, в размере 50 млн руб. по ставке 7,5% годовых. На данный момент полностью готов к сдаче производственный цех 7 200 кв. м и административно-бытовой корпус 1 500 кв. м, смонтирована газовая котельная. "К сожалению, акты и согласования занимают очень много времени. Строительство мы закончили еще в апреле этого года, и около четырех месяцев ушло на документацию. Это связано с излишним контролем и бюрократизацией. Но тем не менее это важный для нас этап развития компании. Ввод в эксплуатацию нового завода позволит не только сократить издержки предприятия, но и правильно выстроить технологические процессы, увеличить уже в следующем году производительность труда согласно программе ФЦК на 5%, отгрузку готовой продукции до 15% в денежном выражении, количество рабочих мест — на 15–20 человек", — сообщает Юдин. Запуск нового машиностроительного завода также позволит увеличить объем производства в два раза. На сегодняшний день "ФоксТанк" выпускает 50–60 единиц в месяц, а на новых площадях — планирует 140 единиц. Новые стратегии в пандемию В 2020 году стало очевидно, что в стратегии по производству наливной техники компания достигла своего предела, поэтому на заводе приняли решение пробовать другие направления и сегменты. "У нас сильный конструкторский отдел, им мы поручили разработать новую линейку техники с нуля — им стал бортовой зерновоз 60 куб. м. Новинка уже изготавливается на новом заводе и готова выпуститься в начале сентября под заказчика. Наше конкурентоспособное преимущество — гибкость, возможность учитывать каждое пожелание заказчика с целью изготовить ту технику, которая при эксплуатации будет удобна и практична, это делает компанию производителем уникальной и эксклюзивной продукции", — делится директор завода. Директор компании считает, что пандемийное время стало успешным для компании "ФоксТанк Моторс". За первый квартал 2021 года спрос на новые полуприцепы вырос.